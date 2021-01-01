

طرق علاج الصفراء عند حديثي الولادة طرق علاج الصفراء عند حديثي الولادة

يحتاج علاج الصفراء عند حديثي الولادة إلى البقاء لفترة أطول في حضانة الأطفال حديثي الولادة أو إعادة إدخاله إلى المستشفى.غالبًا ما تختفى الصفراء عند حديثي الولادة الخفيف عند الرضع من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.







وتبدأ أعراض الصفراء عند حديثي الولادة تلون الجلد باللون الأصفر ولون العين بنفس لون عين؛ حيث يحدث اليرقان عند الرضع لأن دم الطفل يحتوي على فائض من البيليروبين (bil-ih-ROO-bin) ، وهو صبغة صفراء من خلايا الدم الحمراء.



وتعتبر أعراض الصفراء عند حديثي الولادة حالة شائعة ، خاصة عند الأطفال المولودين قبل 38 أسبوعًا من الحمل (الأطفال المبتسرين) وبعض الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية. عادة ما تحدث الصفراء عند حديثي الولادة لأن كبد الطفل ليس ناضجًا بما يكفي للتخلص من البيليروبين في مجرى الدم. في بعض الأطفال ، قد يتسبب المرض الأساسي في الإصابة باليرقان عند الرضع.

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وعادة ما يظهر اصفرار الجلد وبياض العين كأحد أعراض الصفراء عند حديثي الولادة الرئيسية بين اليوم الثاني والرابع بعد الولادة. للتحقق من أعراض الصفراء عند حديثي الولادة اضغط برفق على جبهة طفلك أو أنفه. إذا ظهر الجلد باللون الأصفر في المكان الذي ضغطت عليه ، فمن المحتمل أن طفلك يعاني من الصفراء الخفيف. إذا لم يكن طفلك يعانى من الصفراء، يجب أن يبدو لون الجلد أفتح قليلاً من لونه الطبيعي للحظة.ويجب أن تفحص طفلك في ظروف الإضاءة الجيدة ، ويفضل أن يكون ذلك في ضوء النهار الطبيعي، وتتبع معظم المستشفيات سياسة فحص الأطفال الرضع للكشف عن أعراض الصفراء عند حديثي الولادة قبل الخروج من المستشفى. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بفحص الأطفال حديثي الولادة بحثًا عن الصفراء أثناء الفحوصات الطبية الروتينية وعلى الأقل كل ثماني إلى 12 ساعة أثناء وجودهم في المستشفى.ويجب فحص طفلك للكشف عن أعراض الصفراء عند حديثي الولادة بين اليوم الثالث والسابع بعد الولادة ، عندما تصل مستويات البيليروبين إلى الذروة عادةً. إذا خرج طفلك قبل 72 ساعة من الولادة ، فحدد موعدًا للمتابعة للبحث عن الصفراء في غضون يومين من خروجه.وقد تشير أعراض الصفراء عند حديثي الولادة أو المضاعفات الناتجة عن زيادة البيليروبين، ومن ابرز هذه الأعراض ما يلي :1- تلون جلد طفلك ويصبح أكثر اصفراراً2- تغير جلد بطن طفلك أو ذراعيه أو ساقيه إلى اللون الأصفر3- تلون بياض عيني طفلك باللون الأصفر4- ظهور أعراض التعب والمرض على الطفل5- عدم اكتساب طفلك وزناً أو يتغذى بشكل سيء6- بكاء طفلك بصوت عالٍ7- ظهور على طفلك أي علامات أو أعراض أخرى تقلقكمضاعفات الصفراء عند حديثي الولادةأفضل وسيلة للوقاية من مضاعفات الصفراء عند حديثي الولادة هي التغذية الكافية؛ حيث يجب أن يتناول الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من 8 إلى 12 رضعة يوميًا خلال الأيام العديدة الأولى من حياتهم.ويمكن السيطرة على مضاعفات الصفراء عند حديثي الولادة بأن يتناول الأطفال الذين يتغذون على اللبن الصناعي عادة من 1 إلى 2 أوقية (حوالي 30 إلى 60 مليلترًا) من الحليب الاصطناعي كل ساعتين إلى ثلاث ساعات في الأسبوع الأول.وهناك أسباب وراء الإصابة بمضاعفات الصفراء عند حديثي الولادة، سواء ظهر الصفراء مبكرًا أو متأخرًا كثيرًا عن الشكل الأكثر شيوعًا الصفراء عند الرضع، تشمل الأمراض أو الحالات التي يمكن أن تسبب الصفراء ما يلي:1- نزيف داخلي (نزيف)2- عدوى في دم طفلك (تعفن الدم).3- الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية الأخرى4- عدم توافق دم الأم مع دم الطفل5- خلل في وظائف الكبد6- رتق القناة الصفراوية ، وهي حالة يتم فيها انسداد القنوات الصفراوية أو ندوبها7- نقص انزيم8- شذوذ في خلايا الدم الحمراء لطفلك يؤدي إلى تحللها بسرعةويمكن أن تؤدي المستويات العالية من البيليروبين إلى مضاعفات الصفراء عند حديثي الولادة خطيرة إذا لم يتم علاجها، ومن أبرز هذه المضاعفات ما يلي:1- اعتلال دماغي البيليروبين الحاد :البيليروبين سام لخلايا الدماغ. إذا كان الطفل يعانى من الصفراء الشديد ، فهناك خطر مرور البيليروبين إلى الدماغ ، وهي حالة تسمى اعتلال الدماغ الحاد بالبيليروبين. قد يمنع العلاج الفوري حدوث ضرر دائم كبير، وتشمل علامات اعتلال دماغ البيليروبين الحاد لدى الطفل المصاب باليرقان ما يلي:الخمولصعوبة الاستيقاظبكاء شديد ومستمر عالي النبرةسوء الرضاعةالتقوس الخلفي للرقبة والجسمحمىتلف دائم للدماغالحركات الإرادية وغير المنضبطة (الشلل الدماغي الرعاشي)نظرة دائمة إلى الأعلىفقدان السمعالتطور غير السليم لمينا الأسنانالوقايةاحتياطات حال الاصابة بالصفراء عند حديثي الولادةمن المحتمل أن يقوم طبيبك ببعض احتياطات حال الاصابة بالصفراء عند حديثي الولادة على أساس مظهر طفلك. ومع ذلك ، لا يزال من الضروري قياس مستوى البيليروبين في دم طفلك. سيحدد مستوى البيليروبين مسار العلاج.وغالبًا ما تختفى الصفراء عند حديثي الولادة من تلقاء نفسه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. بالنسبة لليرقان المعتدل أو الشديد ، قد يحتاج طفلك إلى البقاء لفترة أطول في حضانة الأطفال حديثي الولادة أو إعادة إدخاله إلى المستشفى.قد تشمل احتياطات حال الإصابة بالصفراء عند حديثي الولادة، حصول الطفل على علاجات خفض مستوى البيليروبين في الدم، وتشمل ما يلي:1- تغذية محسنة :ومن أهم احتياطات حال الاصابة بالصفراء عند حديثي الولادة منع فقدان الوزن ، قد يوصي طبيبك بتغذية أو مكملات أكثر تكرارًا لضمان حصول طفلك على التغذية الكافية.2- العلاج بالضوء (العلاج بالضوء) :ويمكن وضع طفلك تحت مصباح خاص ينبعث منها ضوء في الطيف الأزرق والأخضر أحد أهم احتياطات حال الاصابة بالصفراء عند حديثي الولادة، يغير الضوء شكل وبنية جزيئات البيليروبين بطريقة يمكن إفرازها في البول والبراز. أثناء العلاج ، سيرتدي طفلك فقط حفاضات وضمادات واقية للعين. يمكن استكمال العلاج بالضوء باستخدام وسادة أو مرتبة مشعة للضوء.3- الغلوبولين المناعي الوريدي (IVIg) :قد تكون هذه المرحلة خطوة هامة في احتياطات حال الاصابة بالصفراء عند حديثي الولادة مرتبطًا باختلافات فصيلة الدم بين الأم والطفل. ينتج عن هذه الحالة أن يحمل الطفل أجسامًا مضادة من الأم تساهم في الانهيار السريع لخلايا الدم الحمراء لدى الطفل. قد يؤدي نقل الغلوبولين المناعي عن طريق الوريد، وهو بروتين في الدم يمكنه تقليل مستويات الأجسام المضادة إلى تقليل اليرقان وتقليل الحاجة إلى نقل الدم ، على الرغم من أن النتائج ليست قاطعة.4- تبادل نقل الدم :نادرًا ، عندما لا يستجيب اليرقان الشديد للعلاجات الأخرى ، قد يحتاج الطفل إلى تبادل نقل الدم. يتضمن ذلك سحب كميات صغيرة من الدم بشكل متكرر واستبدالها بدم المتبرع ، وبالتالي تخفيف البيليروبين والأجسام المضادة للأم، وهو إجراء يتم إجراؤه في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.وقد طبيبك بتغيير عادات التغذية واتخاذ بعض احتياطات حال الاصابة بالصفراء عند حديثي الولادة التي يمكن أن تخفض مستويات البيليروبين؛ فيجب أن يتناول الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من 8 إلى 12 رضعة يوميًا خلال الأيام العديدة الأولى من حياتهم.ويجب أن يتناول الأطفال الذين يتغذون على اللبن الصناعي عادة من 1 إلى 2 أوقية (حوالي 30 إلى 60 مليلترًا) من الحليب الاصطناعي كل ساعتين إلى ثلاث ساعات في الأسبوع الأول.لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج الصفراء عند حديثي الولادة من استشارة الطبيب أو المختصين؛ حيث ان كل هذه المعلومات عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .