طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني



الحواوشي الاسكندراني الحواوشي الاسكندراني

الحواوشي من الأكلات المميزة والشهية، وتحتار العديد من السيدات عند تقديم وجبة الغداء لأسرتها يوميا، وتميل الكثير من السيدات إلى اختيار الأكلات الخفيفة والشهية التي تفضلها أسرتها.







وإليك طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني بخطوات بسيطة.

قد يعجبك أيضا...

مقادير الحواوشي الاسكندرانيلحم مفرومبصلطماطمفلفل حار1 ملعقة خميرةملح - فلفل600 جرام دقيقسكرربع كوب ماءنصف كوب زباديملح3 ملاعق زيتطريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني1- يجب خلط مكونات العجينة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تصبح لديكي عجينة متماسكة وطريةالحشو:1- إضافة البصل واللحم المفروم مع الفلفل حار وملح وفلفل وطماطم مبشورة وبقدونس وزيت، ويتم فرمهم بشكل ناعم2- يجب فرد العجينة جيدا، واحشيها بالحشو وضعيها في صينية مدهونة بالزيت3- ادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم قدمي الحواوشي