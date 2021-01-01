طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني

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الحواوشي الاسكندراني

الحواوشي من الأكلات المميزة والشهية، وتحتار العديد من السيدات عند تقديم وجبة الغداء لأسرتها يوميا، وتميل الكثير من السيدات إلى اختيار الأكلات الخفيفة والشهية التي تفضلها أسرتها.



وإليك طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني بخطوات بسيطة.

مقادير الحواوشي الاسكندراني
لحم مفروم

بصل

طماطم

فلفل حار
1 ملعقة خميرة

ملح - فلفل

600 جرام دقيق

سكر

ربع كوب ماء

نصف كوب زبادي

ملح

3 ملاعق زيت

طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني

1- يجب خلط مكونات العجينة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تصبح لديكي عجينة متماسكة وطرية

الحشو:

1- إضافة البصل واللحم المفروم مع الفلفل حار وملح وفلفل وطماطم مبشورة وبقدونس وزيت، ويتم فرمهم بشكل ناعم

2- يجب فرد العجينة جيدا، واحشيها بالحشو وضعيها في صينية مدهونة بالزيت

3- ادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم قدمي الحواوشي

المصدر: elbalad

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