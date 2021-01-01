نصائح للحامل للتخلص من الانتفاخ



الانتفاخ أثناء الحمل الانتفاخ أثناء الحمل

الحمل مرحلة يمكن أن تؤدي فيها التغيرات الجسدية إلى إبطاء عملية الهضم وتسبب الغازات، ولا يمكن للسيدة منعه تمامًا، ولكن يمكنه فعل أشياء قليلة لتقليل تلك المشكلة.



لماذا يحدث ذلك؟



نظرًا لأن الجسم ينتج المزيد من هرمون البروجسترون لدعم الحمل ، فإن عضلات الجسم تميل إلى الاسترخاء وهذا يشمل عضلات الأمعاء التي بدورها تبطئ عملية الهضم. ينتج عن ذلك تراكم الغازات ، وبالتالي الانتفاخ والتجشؤ وانتفاخ البطن.

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طرق تفادي انتفاخ الحمل؟الأليافتجلب الألياف الماء إلى الأمعاء ، مما يساعد على تليين البراز والسماح له بالمرور بسهولة. قم بتضمين 25-30 جرامًا من الأطعمة الغنية بالألياف مثل البرقوق والتين والموز والخضروات وكذلك الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي للمساعدة في تخفيف مخاوف الغازات .حافظ على رطوبتكالماء والسوائل الصحية الأخرى تحافظ على رطوبة جسمك وتساعد على منع الإمساك.ضيفي السمن إلى وجباتكيزيل السمن مجرى الأمعاء ويقلل من مخاطر الإمساك ومشاكل انتفاخ البطن.تناولي الطعام المطبوخأثناء الحمل ، تصبح عملية تكسير الطعام في الجسم أبطأ ، مما يتيح له مزيدًا من الوقت لامتصاص العناصر الغذائية. يمكن مضغ الطعام المطبوخ جيدًا ويمكن هضمه بسهولة مما يقلل من فرص انتفاخ البطن.اختاري الأطعمة سهلة الهضمالأطعمة مثل تعمل العجائب أثناء الحمل لأن الجهاز الهضمي يتطلب جهدًا أقل لتحطيم مثل هذه الأطعمة. هذا يسبب غازات أقل.قللي من الخضراوات الصليبيةينتج الملفوف والقرنبيط والبروكلي وبراعم بروكسل والهليون غازات أكثر من أي خضروات أخرى.النشاط البدني أمر لا بد منهيجب أن يكون النشاط البدني والتمارين الرياضية جزءًا من روتينك اليومي.تناول وجبات صغيرة ومتكررةتناولي 5-6 وجبات أصغر في اليوم مما يجعل جسمك يهضمها بسهولة أكبر."اختاري العلاجات التي تعمل بشكل أفضل في تخفيف مشكلة الغازات لديك.