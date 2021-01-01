نصائح للعناية بالبشرة .. كيف تصنعي مصل الوجه



نصائح للعناية بالبشرة نصائح للعناية بالبشرة

العناية بالبشرة ، على الرغم من أنها قد تبدو سهلة ، إلا أنها واسعة ويمكن أن تكون مربكة للكثيرين، للبدء بشكل صحيح ، يجب على المرء أولاً معرفة وفهم نوع بشرته ومتطلباته ثم تطبيق المنتجات المناسبة.







ومع ذلك ، تظل الأساسيات كما هي ويمكن للمرء أن يعزز روتين العناية بالبشرة من خلال وضع بعض المؤشرات الأساسية في الاعتبار لمساعدتك ، إليك دليل صغير لتطبيق مصل الوجه من طبيب الأمراض الجلدية الدكتورة نيكيتا سونافان.

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القاعدة الأساسية ، وفقًا للدكتور سونافاني ، هي البدء من أنحف إلى أثخن. وكتبت على إنستغرام: "المصل الأفتح أو الأكثر سيلانًا سيوضع على بشرتك أولاً متبوعًا بالمصل السميك أو الأثقل".* إذا لم تكن متأكدًا من ترتيب تناسق السيروم الخاص بك ، فيمكنك وضع بضع قطرات من كل منها على ظهر يدك ومعرفة أيهما يعمل بشكل أسرع ، كما اقترحت.* إذا كنت تستخدمين مصلًا أو تونرًا حامضيًا ، حتى يكون الجلد مهيئًا.* لا تستخدمي أكثر من مصلين فلن تكون فعالة.* إذا كنت تستخدم عدة أمصال ، فيجب أن تستهدف مناطق مختلفة من المشاكل."تحقق من قائمة المكونات الخاصة بالتركيبات للتأكد من أنك لا تستخدم مكونًا نشطًا واحدًا عدة مرات الكثير من حمض الهيالورونيك يمكن أن يسبب اندلاع! "