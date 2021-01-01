ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

آخر الأخباراخبار الرياضة › ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

صورة الخبر: عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، عن عدم تفكير الزمالك فى التعاقد مع عبد الله السعيد ، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا يوجد تفكير سواء من عبد الله السعيد أو بيراميدز أو حتى الزمالك فى التعاقد مع اللاعب، لأن الفريق يملك لاعبين مميزين فى هذا المركز وهم مصطفي فتحي وشيكابالا وأوباما وأحيانا بن شرقي يجيد فى هذا المركز".

وأضاف: "عبد الله السعيد لاعب كبير وصاحب مهارات عالية وبيراميدز لا يريد الاستغناء عن قائده والزمالك لا يريده أيضا وليس فى حاجة له".

وكان قد أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، بات قريبا، من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه “جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" بنسبة كبيرة، الأمور تسير في اتجاه، أن عبد الله السعيد سيصبح لاعبا في نادي الزمالك الموسم المقبل".

وتابع إبراهيم فايق:" عٌقدت جلسات بين إدارة نادي الزمالك وعبد الله السعيد، خلال الفترة الماضية، وهناك رغبة أكيدة من باتريس كارتيرون، في التعاقد مع اللاعب".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51019

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager