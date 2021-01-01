كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، عن عدم تفكير الزمالك فى التعاقد مع عبد الله السعيد ، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا يوجد تفكير سواء من عبد الله السعيد أو بيراميدز أو حتى الزمالك فى التعاقد مع اللاعب، لأن الفريق يملك لاعبين مميزين فى هذا المركز وهم مصطفي فتحي وشيكابالا وأوباما وأحيانا بن شرقي يجيد فى هذا المركز".
وأضاف: "عبد الله السعيد لاعب كبير وصاحب مهارات عالية وبيراميدز لا يريد الاستغناء عن قائده والزمالك لا يريده أيضا وليس فى حاجة له".
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التعليقات على ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك
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