قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنه كان هناك حوار قوي جدا بين الإخوان والأمريكان عندما كان متواجدا في مجلس الشعب .
وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" آن باترسون سفيرة أمريكا السابقة بالقاهرة أيام حكم الإخوان كانت تسعى لتواجد صراع بين الجيش والإخوان".
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التعليقات على مرسى لا يحكم.. شهادة للتاريخ من سفيرة أمريكا بـ مصر عن الإخوان
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