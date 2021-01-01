مرسى لا يحكم.. شهادة للتاريخ من سفيرة أمريكا بـ مصر عن الإخوان

آخر الأخباراخبار مصر › مرسى لا يحكم.. شهادة للتاريخ من سفيرة أمريكا بـ مصر عن الإخوان

صورة الخبر: المفكر السياسي مصطفى الفقي
المفكر السياسي مصطفى الفقي

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنه كان هناك حوار قوي جدا بين الإخوان والأمريكان عندما كان متواجدا في مجلس الشعب .



وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" آن باترسون سفيرة أمريكا السابقة بالقاهرة أيام حكم الإخوان كانت تسعى لتواجد صراع بين الجيش والإخوان".



وتابع مصطفى الفقي:" في لقاء جمعني بها سألتني آن باترسون عن سبب عدم حماسي لحكم الإخوان وحكم مرسي، وقلت لها انهم غير قادرين على إدارة شؤون البلاد".

وأكمل مصطفى الفقي:" آن باترسون قالت لي إنه هناك 6 أشخاص في مصر يحكمون وليس من بينهم محمد مرسي، وكانت تشير إلى مكتب إرشاد الإخوان ".

ولفت مصطفى الفقي:" السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون كانت تقوم بزيارات كثيرة لقيادات الإخوان مثل خيرت الشاطر"، مضيفا:" أوباما كان يرى أن الاستقرار في العالم الإسلامي يأتي من خلال حكم الإسلاميين".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مرسى لا يحكم.. شهادة للتاريخ من سفيرة أمريكا بـ مصر عن الإخوان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79743

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager