الأتربي يكشف تفاصيل سرقة أموال من حساب سيدة المنيا



محمد الأتربي رئيس بنك مصر محمد الأتربي رئيس بنك مصر

شرح محمد الأتربي رئيس بنك مصر، كيفية حدوث جريمة نصب ارتكبها تشكيل عصابي، خدع سيدة من عملاء البنك، وسرق من حسابها أكثر من مليوني جنيه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، إن السيدة من محافظة المنيا، وأوهمها بأنه يساعدها لتستخدم النظام الإلكتروني، وطلب منها الرقم الذي وصلها من البنك لاستخدامه في تحديث البيانات.



وأوضح أن السيدة أعطته الرقم نتيجة عدم دراية منها، لافتًا إلى أنه لا يمكن التعامل مع الحساب إلا من خلال هذا الرقم، وبالتالي إذا حصل عليه أحد يمكنه التعامل مع الحساب.

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وأكّد أن مختلف البنوك تبعث برسائل للعملاء لمطالبتهم بعدم الإفصاح عن بياناتهم بما في ذلك موظفي البنك، لافتًا إلى أن التواصل يجب أن يكون برقم البنك مباشرة.وتابع: "هناك تشكيل عصابي يستغل عدم دراية العميل، ويتواصل معه ويوهمه بأنّه حصل على جائزة لكنه يحتاج بياناته للتحويل، ثم يصل رقم سري من البنك على هاتف العميل، الذي يعطيه بدوره لـ"المتصل (النصاب)".وشدد على أن البنوك المصرية لم تتعرض لأي اختراق في جرائم النصب التي وقعت، مؤكدًا أن أموال المودعين في أمان تام.