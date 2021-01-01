قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه يجوز الصلاة للشخص المسافر في مكان تواجده إذا لم يجد بجانبه مسجدًا ليصلي فيه.
وأكد الشيخ أحمد ممدوح فى إجابته عن سؤال: «زوجي مسافر ولا يوجد بالقرب منه مسجد ليصلي فيه فماذا يفعل؟» أنه يمكنه الصلاة فقد جعلت له الأرض مسجدًا.
وتابع: المسافر يشرع له في سفره القصر، وهو أن يصلي الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، المسافر يصلي هذه الصلوات الثلاث ركعتين تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين حتى يرجع، أما المغرب فإنها ثلاث لا تقصر في السفر والحضر، وهكذا الفجر ركعتان لا قصر فيها وإنما القصر في الرباعية، فإذا فارق البلد خرج عن عمران البلد إلى المطار الذي هو بعيد عن البلد، أو على سيارته خارج البلد صلى ركعتين.
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التعليقات على صلاة المسافر .. دار الإفتاء تكشف عن الضوابط الشرعية
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