علامات تدل على نقص فيتامين b12 تشعر بها فور استيقاظك



فيتامين b12 فيتامين b12

يعتبر نقص فيتامين b12 أحد الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بمشاكل الجسم المقلقة على الجسم؛ حيث إن طريقة استيقاظك في الصباح يمكن ان تؤكد لك بأن مصاب بانخفاض مستويات B12.







علامات نقص فيتامين b12

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ومن الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين b12 في نظامك الغذائي؛ حيث يساعد فيتامين ب 12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحمض النووي ، والعمل الطبيعي للجهاز العصبي، وفقا لما نشر موقع إكسبريس .وقد ينتج عن نقص فيتامين b12 بعض الأعراض التي تعيق قدرتك على العمل؛ حيث يساعد فيتامين ب 12 على تكوين خلايا الدم الحمراء وإنتقال الاكسجين من خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى الرئة وباقي أنحاء الجسم.وأوضح الدكتور هولاند وباريت، ان الأكسجين مهم للعضلات ويساعد على التعافي من المجهود بعد ممارسة التمارين الرياضية، ويؤكد مأن للشعور بالتعب بعد الاستيقاظ، وعدم الحصول على ما يكفي من النوم خلال الليل يمكن يكون بسبب نقص فيتامين b12، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.وتابع هولاند وباريت، انه يساعد فيتامين b12 أيضًا في استقلاب البروتين ، وهو أمر مهم لبناء العضلات، لذا فإن ممارسة التمارين والنوم لعدد ساعات طويلة غير كافي ما لم يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ب 12، ومن أبرز علامات نقص فيتامين ب 12 ما يلي :ضيق التنفسشعور بالإغماءالصداعجلد شاحبدقات قلب ملحوظةسماع الأصوات القادمة من داخل الجسم ، وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن)فقدان الشهية وفقدان الوزن.