انتبه .. هذه الأطعمة ترفع السكر في الدم



زيادة مستويات السكر في الدم زيادة مستويات السكر في الدم



يمكن أن تؤدي العديد من الأطعمة ، حتى الصحية منها ، إلى زيادة مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، لكن ليس عليك إلغاءها تمامًا، ولكن يجب التعرف على كيفية التعامل مع هذه الأطعمة لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.







أطعمة يمكن أن ترفع السكر في الدم

1- الأطعمة التي تحتوي على الحبوب البيضاء ، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز ، كلها أمثلة على مصادر الكربوهيدرات المكررة ، وتحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الفوائد،لا يهضمه الجسم ، لذلك فهو يؤثر على صحة الأمعاء وقد يبطئ عملية الهضم ، مما قد يساعد في مستويات السكر في الدم، كما أنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ، لتقليل احتمالية الإفراط في تناول الطعام ، مما قد يؤثر سلبًا على نسبة السكر في الدم.

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2- المشروبات الغازية والمحلاة غنية بالكربوهيدرات التي تزيد من نسبة السكر في الدم ، تم ربط محتواها العالي من الفركتوز بمقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بالسمنة والكبد الدهني وأمراض أخرى.3- الدهون المتحولة هي دهون غير مشبعة تم تعديلها كيميائيًا لزيادة ثباتها، وقد تم ربطها بالالتهابات ومقاومة الأنسولين وزيادة دهون البطن وأمراض القلب.4- عادة ما يكون الزبادي بنكهة الفاكهة منخفض الدهون ولكنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين، يعتبر الزبادي العادي كامل الدسم خيارًا أفضل للسيطرة على مرض السكري والصحة العامة.5- كما تحتوي العديد من حبوب الإفطار على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولكنها منخفضة البروتين، يعتبر الإفطار الغني بالبروتين ومنخفض الكربوهيدرات هو الخيار الأفضل لمرض السكري والتحكم في الشهية.6- تحتوي مشروبات القهوة المنكهة على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات السائلة ، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم وتفشل في إرضاء جوعك.7- تصبح الفواكه المجففة أكثر تركيزًا في السكر وقد تحتوي على أكثر من أربعة أضعاف الكربوهيدرات الموجودة في الفواكه الطازجة، تجنب الفواكه المجففة واختر الفواكه منخفضة السكر للتحكم الأمثل في نسبة السكر في الدم.8- تحتوي عصائر الفاكهة على قدر من السكر على الأقل مثل المشروبات الغازية، يمكن أن يؤدي محتواها العالي من الفركتوز إلى تفاقم مقاومة الأنسولين ، وتعزيز زيادة الوزن ، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.