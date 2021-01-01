تأثير المنشطات الجنسية على الصحة.. ولهذه الأسباب تؤدي للوفاة



أضرار المنشطات الجنسية أضرار المنشطات الجنسية

بعد واقعة وفاة شخص في بني سويف لتناوله المنشطات الجنسية مجهولة المصدر، فإن العديد من الرجال الذين يسعون للحصول على مساعدة طبية ومشاكل الصحة الجنسية يبلغون عن استخدام المكملات الغذائية .







أضرار المنشطات الجنسية

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وقال الباحثون في ملاحظات أساسية، إن الآثار الصحية المنشطات الجنسية مجهولة المصدر قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات الخطيرة، وبين الرجال الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، وفقا م نشر في موقع ويب ميد الطبي.وقال الدكتور رايان تيرليكي، الأستاذ المشارك في طب المسالك البولية في مركز ويك فورست بابتيست الطبي في وينستون، ان المنشطات الجنسية مجهولة المصدر تعتبر خطيرة على الرجال المصابين بأمراض القلب، ومرضى ضغط الدم ، والذين يعانون من ضعف شديد في الكبد أو مرض الكلى.وقال الباحثون أيضًا إن الرجال الذين يتناولون أدوية ومنشطات جنسية معرضون لتضخم البروستاتا والإصابة بالدوار، وحذر الدكتور وائل هنداوى اخصائى المسالك البولية، وعلاج الضعف الجنسى والذكورة من الإفراط فى تناول المنشطات الجنسية دون استشارة الطبيب المختص.واستطرد الدكتور وائل هنداوى، أن الإفراط فى تناول المنشطات يسبب الوفاة فى بعض الأحيان وبالتالى فالرجوع الى الطبيب المختص أول سبل العلاج الحقيقى لأن ما يناسب حالة قد لا يناسب بالضرورة حالات أخرى.أضرار المنشطات الجنسيةوقال هنداوي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن علاج الضعف والعجز الجنسى أصبح متاحا بطرق كثيرة وآمنة تماما، ولكن حسب اختيار الطبيب لعلاج كل حالة على حدة؛ حيث أن الأعراض قد تتشابه ولكن الأسباب المرضية قد تختلف، وبالتالي باختلاف العلاج أمر طبيعى .وأضاف هنداوي، إلى انه يوجد الكثير من العلاجات التي يمكن الاعتماد عليها فى علاج مشكلة الضعف الجنسي ما بين الأدوية الفموية وأدوية الحقن أو أجهزة المضخات أو الهرمونات الذكرية، والاحدث هو الدعامة التي تخلص من الضعف الجنسي بشكل نهائي.وأشار هنداوي، الى أن الضعف الجنسي من أخطر المشاكل الصحية والنفسية التي تواجه الرجل في حياته الشخصية، حيث تسبب هذه المشكلة العديد من المشاكل المترتبة عليها، سواء مع شريكة حياة الرجل، أو مع محيطه الاجتماعي الذي يتأثر بنفسية السيئة المترتبة على الإصابة بهذه المشكلة، ولكن مع التطور التقني والطبي الحالي، لم يعد هناك مشكلة بدون حل.