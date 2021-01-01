أسباب مقاومة الأنسولين.. و8 حيل سهلة لعلاجه



الأنسولين الأنسولين



مقاومة الأنسولين قد تكون سببا في زيادة الوزن، وهي حالة تتوقف فيها الخلايا عن امتصاص الأنسولين؛ حيث إن زيادة ونقص مستوى الأنسولين في الدم يتحكم في الوزن، الأمر الذي يمكن أن يكون بوابة على العديد من الأمراض المزمنة .







أسباب مقاومة الانسولين

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وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان مقاومة الأنسولين هي الحالة التي يكون فيها هرمون الأنسولين أقل فعالية في تخفيض مستوى السكر في الدم، ويمكن أن تسبب أضرار صحية حيث يرتفع مستوى السكر في الدم بسبب عدم استجابة بعض الخلايا، مثل الخلايا العضلية والدهنية للأنسولين بشكل مناسب امتصاص الجلوكوز الموجود بهاوتابع القيعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان هناك أسباب ومشاكل بالجسم وراء الإصابة بـ مقاومة الأنسولين، وهو الهرمون الذي يُنظم امتصاص الخلايا للسكر (أي الغلوكوز)، ومن أبرز الأمراض التي تسببها ما يلي :1- عدم ممارسة الرياضة وعدم الالتزام بأسلوب صحي.2- الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض تؤدي للإصابة بمقاومة الأنسولين وكذلك الإصابة بمقاومة الأنسولين تؤدي للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.3- الزيادة في استهلاك السكر و الحلويات4- السمنة وزيادة الوزن عن الحد الطبيعي.علاج مقاومة الانسولينوأشار القيعي، أن هناك العديد من العادات التي يمكن باتباعها في النظام الغذائي الخاص بنا تساهم في علاج مقاومة الانسولين للتخلص من الوزن الزائد، ومن أهمها :1- الحد من استهلاك السكريات.2- منع البقوليات والنشويات مثل الأرز والمكرونة وبالأخص خلال وقت العلاج.3- التركيز على تناول الخضروات قدر المستطاع4- التقليل من هرمون الكورتيزول المسؤول عن العصبية لأن العصبية تساعد بشكل كبير في مقاومة الأنسولين5- الحرص على النوم لإنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساهم في تقليل مستويات الأنسولين بالدم؛ حيث يجب النوم أكثر من 6 ساعات في الليل6- تجنب السهر لأنه يسبب السمنة ويساعد علي مقاومة الأنسولين7- الحرص على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، وذلك لأن ممارسة الرياضة تساعد علي خسارة الوزن وتحسين القلب وجميع الوظائف الحيوية.8- نظام الصيام المتقطع من أهم الانظمة العلاجية الناجحة ، والتي تساعد على خسارة دهون .