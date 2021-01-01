ممارسة هذه العادات لفترات طويلة يصيب بـ السكتة الدماغية



السكتة الدماغية السكتة الدماغية



السكتة الدماغية من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص، ونشرت دراسة حديثة لدى موقع study finds، تفيد أن الجلوس أمام الكمبيوتر أو التلفزيون طوال اليوم ليس شيئا جيدا، ويمكن أن يضر بالصحة بشكل كبير.



وأكدت الدراسة، أن أنماط الحياة المستقرة، والجلوس لفترات طويلة تجعل شخصًا ما أكثر عرضة للإصابة بـ السكتة دماغية سبع مرات أكثر من الأشخاص الأكثر نشاطًا بدنيًا.



ووجد الباحثون في جمعية القلب الأمريكية (AHA)، أن الأشخاص البالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين يقضون جزءًا كبيرًا من يومهم جالسين أثناء أوقات الفراغ هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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وفي المتوسط يقضي البالغون 10.5 ساعة يوميًا في استخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون، كما يقضي البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عام معظم الوقت في استخدام الهواتف أو التلفزيون.وتشير الأرقام إلى أن الوفيات المرتبطة بـ السكتة الدماغية انخفضت في عام 2010 بين البالغين 65 عامًا أو أكبر، ومع ذلك ، يبدو أن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية آخذة في الارتفاع بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 64 عامًا - حيث ارتفعت من 14.7 لكل 100.000 بالغ في عام 2010 إلى 15.4 لكل 100.000 شخص في عام 2016.و أكدت الدراسات السابقة إلى أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه البالغون في الجلوس ، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، لذلك توصى جمعية القلب الأمريكية البالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل الشدة في الأسبوع.