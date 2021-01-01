تعرف على فوائد تناول الأطعمة النيئة على الصحة



الأطعمة النيئة الأطعمة النيئة



يحرص الكثير من الأشخاص للحفاظ على جسم رشيق وصحي ، ويساعد في ذلك تناول الأطعمة النيئة، أي أن تناول أطعمة معينة في شكلها النيء قد تساعد في الحفاظ على صحة الجسم .



إن تناول الأطعمة النيئة يتكون أساسًا من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب المنبثقة وخالية من الزيوت والمواد المضافة الأخرى، تكون هذه الأطعمة صحية أكثر عند تناولها نيئة لأن تعريضها للحرارة العالية يقلل محتواها الغذائي ومضادات الأكسدة .



إليك قائمة الأطعمة النيئة التي يمكن تناولها لزيادة الفوائد

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1. الشمندراللون الوردي المحمر الغني للبنجر هو ما يجعل الشمندر مغذيًا، يعتبر الشمندر مصدرًا رائعًا لحمض الفوليك ، والذي يساعد في نمو الدماغ وتكاثر الخلايا ، ولكن عندما يتم تسخينه ، يفقد حوالي 25 في المائة من العناصر الغذائية.2. السبانختعد السبانخ الورقية من أفضل الخضروات الورقية عند تناول الأطعمة النيئة لأنها تحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات C و E والألياف والإنزيمات والأحماض الأمينية، أوراق السبانخ الصغيرة هي الأفضل لتناولها نيئة، عند طهي السبانخ ، لا تفقد نكهتها فحسب ، بل تفقد أيضًا الأحماض الأمينية .3. الجزريوفر الجزر الخام أعلى قيمة غذائية من الجزر المطبوخ هذا الطعام النيء مفيد لعينيك ومفيد للحفاظ على نشاط جسمك.4. الخياريمكن أيضًا تناول الخيار كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية أو مع الحمص و / أو زيت الزيتون و / أو الملح للحصول على جميع فوائده الصحية.5. الفجلطهي الفجل يخفف النكهة اللاذعة ويخرج نكهة ترابية، ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أن الفجل يكون أكثر صحة عند تناول الأطعمة النيئة مثل الفجل، ومع ذلك ، يجب الحرص على عدم تناول الكثير من الفجل لأنه يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة مثل الغازات .