طريقة تحضير مهلبية بالكراميل والموز



مهلبية بالكراميل والموز مهلبية بالكراميل والموز



مهلبية بالكراميل من الوصفات المميزة التي تميل الكثير من السيدات إلى تقديمها لأطفالها، كما أنها تحتوي على الكثير من الفوائد والمكملات التي يحتاجها الجسم.







كما يمكن تقديم مهلبية بالكراميل بالكثير من الطرق المختلفة..

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مقادير مهلبية بالكراميل والموزالمهلبية150 جرام سكر3 ملاعق كبيرة نشا3 ملاعق كبيرة دقيقموزةقليل من البسكويت السادةسكر للكراميلشرائح كيك شوكولاتةالتزيينمارشميلوشوكولاتة سايحةموزشوكولاتة بالمكسراتصوص شوكولاتةبسكويت شوكولاتة بالكريمةطريقة تحضير مهلبية بالكراميل والموز1- ضعي اللبن والنشا والدقيق على البارد واخلطيهم جيدا2- ضعي السكر في حلة على النار حتى يسيح3- يقلب كل الخليط حتى يسيح الكراميل تماماً4- يكسر البسكويت وتضاف شرائح الموز ويخلط كل الخليط بالمضرب الكهربائي5- توضع قطع الكيك في كاسات6- ضيفي على الوجه خليط المهلبية7- توضع في الثلاجة لمدة ساعة8- يزين الوجه بشرائح الموز وقطع الشوكولاتة بالمكسرات وصوص الشوكولاتة ، وتقدم مهلبية بالكراميل