طريقة عمل مشبك يونانى خطوة بخطوة



طريقة عمل مشبك يونانى طريقة عمل مشبك يونانى

طريقة عمل مشبك يوناني، اشتهر المصريون بإعداد المشبك، ولكن هل تعرفين أن هناك مشبك يوناني أيضا؟ هل تودين اكتشاف المشبك اليوناني والتمتع بفوائده.



مشبك بالسكر



مدَة التحضير أربع دقائق

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مدَة الطهي عشر دقائقتكفي لِ خمسة أشخاص أو أكثرطريقة عمل مشبك يونانيمشبكتقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل المشبك اليوناني بمذاق جديدمقادير عمل مشبك يوناني1 كوب كبير دقيق أبيض1 كوب كبير نشا ذرة2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زيت2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) سكر2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) خميرة فورية3 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) ماء زهرنقطتين من لون الطعام البرتقاليشرباتخطوات عمل مشبك يونانيفي بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والنشا والخميرة والسكر ونقلب جيدا.يضاف الزيت وماء الزهر ولون الطعام إلى مزيج الدقيق والنشا ويقلب المزيج جيدا وتترك حتى تتخمر.نضع العجين في قمع الحلويات ثم نسخن الزيت على نار متوسطة.عندما يسخن الزيت جيدا نقوم بعمل شكل المشبك في الزيت بالشكل الدائري أو أي شكل حسب الرغبة.يرفع المشبك من على النار ثم يوضع على ورقة زبدة.نضع الشربات على المشبك ويترك ليبرد ثم يقدم.سر نجاح المشبك:يجب أن يكون الزيت ساخن جدا قبل وضع عجين المشبك حتى لا يتفتت ويلتصق بالمقلاة.فوائد المشبك اليونانيطريقة عمل مشبك يوناني.. تستخدم الخميرة في علاج اللإلتهابات وحب الشباب والتهابات الجهاز التنفسي.تحتوي على عنصر الكروم الذي يلعب دورا كبيرا في خفض مستوى السكر في الدم.طريقة عمل مشبك الست غاليةتعد طريقة عمل مشبك الست غالية، من الحلويات التي يبحث عنها الكثير ولذلك نقدم لكي الطريقة بالتفصيل:مقادير المشبك:كوب دقيقكوب نشاملعقة كبيرة سكرملعقة كبيرة خميرةكوب وربع ماءملعقة صغيرة حبهان مطحونملعقة صغيرة ماء وردطريقة عمل مشبك الست غالية:1- قومى بمزج كل المقادير فى إناء ثم غطيها بكيس بلاستيك، وتترك حتى تخمر لمدة ساعة.2- قومى بتجهيز الشربات ويتكون من كوبين سكر وكوب ماء وعصير ليمونة ونتركه يغلى على النار إلى أن يثقل ويصل للقوام المناسب.3- بعد تخمر العجينة توضع فى علبة كاتشب أو مايوينز فارغة أو فى كيس الحلوانى وتصب فى الزيت الساخن، وبعد أن تحمر يخرج ويوضع فى الشربات البارد ثم يصفى من الشربات ويوضع فى طبق التقديم وبالهنا والشفا.