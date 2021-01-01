نصائح للرجال قبل الحقن المجهري .. تعرف عليها



الحقن المجهري الحقن المجهري



قدم الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، مجموعة نصائح للرجال قبل الإقدام على عملية الحقن المجهري.



وقال في تصريحات صحفية، يجب على الرجال المقدمين على عملية الحقن المجهري، الاهتمام بالنظام الغذائي، وأنماط النوم، والتوقف عن التدخين.



وأضاف، هناك بعض النصائح الإضافية للحمل بالحقن المجهري، خصوصاً في الشهور الأولى، وهي تجنب صبغ الشعر أو فرده بالمواد الكيميائية والامتناع عن حمل الأشياء الثقيلة وعدم الصعود والنزول على السلم بسرعة وتجنب تعاطي الأدوية على معدة فارغة وأخذ قسط كاف من الراحة.

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وأكد، أن تناول حمض الفوليك مهم للغاية، حيث تبين أن حمض الفوليك قبل الحمل، ويحد بشكل كبير من العديد من العيوب والتشوهات ويجب تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، وعمل تمرينات رياضية خفيفة باستشارة الطبيب، وتناول الغذاء الصحي، وتجنب الأغذية المعلبة، والتي تحوي على مواد حافظة، وشرب ما لايقل عن 6-8 أكواب من الماء يومياً، ومراجعة الطبيب بشكل دوري وفوري عند الشعور بأي أعراض غريبة.وأشار الدكتورالملا، انه قد يبدو الانتظار لمدة أسبوعين بعد عملية الحقن المجهري، وهو الوقت الذي يمكنك بعده إجراء اختبار الحمل وكأنه طويل جداً، لذا يمكن لبعض الأعراض من الظهور خلال هذه الفترة، وهي نزف خفيف أو بقع دم وغالباً ما يكون البقع أو النزف الخفيف العلامة الأولى للحمل، وانقباضات فالانقباضات أو التشجنات هي إحدى العلامات الأولى على أن الدورة الشهرية في طريقها، وقد يكون أيضاً علامة على نجاح نقل الأجنة.