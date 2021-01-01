شهدت منطقة "حى الأشجار" بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ميلا بأحد الأبراج السكنية من 9 طوابق تحت الإنشاء، وذلك بعدما تبين ميله على أحد الأبراج المجاورة والمأهولة بالسكان، مما تسبب فى حالة ذعر بين سكان البرج المجاور، وبالفحص وباستدعاء مسئول الشئون الهندسية، تبين أن البرج لم يصدر له أى تراخيص بناء أو قرارات إزالة وأن اسم مالك العقار غير مسجل بحى غرب المنصورة.
تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بميل احد العقارات بمنطقة "المجزر - حى الأشجار" دائرة القسم .
قوات الحماية المدنية " الإنقاذ البرى "و ضباط مباحث قسم أول المنصورة وبالتنسيق مع ومسئولى حى غرب المنصورة، قامت بعمل کردون أمنى حول العقار وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من عدد " 9 " طوابق على مساحة ( 210 متر تقريبا ) تحت الإنشاء " خالى من السكان " وتبين ميله حوالى ( 30 سم ) اتجاه العقار المجاور له ، ويوجد بينها فاصل حدودى يقدر بحوالى " متر " والمكون من عدد " 11 " طابق على مساحة ( 300 متر تقريبا ) ملك شركة النور للمقاولات باجمالى عدد 33 " شقة منهم عدد " 13 " شقة مأهولة بالسكان.
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التعليقات على برج تحت الإنشاء غير مرخص يميل على عمارة مجاورة في مدينة المنصورة
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