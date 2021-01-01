أكد الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن حمدي فتحي نجم الفريق الاول بالنادي الاهلي أصيب بـ اجهاد العضلة الخلفية خلال مران الفريق اليوم
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “حمدي فتحي شعر باجهاد في العضلة الخلفية وقد يغيب المباراه القادمة ”
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق