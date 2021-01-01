ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري



حمدي فتحي حمدي فتحي



أكد الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن حمدي فتحي نجم الفريق الاول بالنادي الاهلي أصيب بـ اجهاد العضلة الخلفية خلال مران الفريق اليوم







وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “حمدي فتحي شعر باجهاد في العضلة الخلفية وقد يغيب المباراه القادمة ”

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يواجه النادى الأهلى نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 9 مساء على استاد خيرى بشارة، فى الجولة 33 من بطولة الدورى الممتاز.