أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وجود فرصة لظهور ليونيل ميسي نجم الفريق الجديد للمرة الأولى في الأسبوع القادم بقميص نادي العاصمة الفرنسية.
وكان ميسي قد انضم إلى صفوف باريس في العاشر من أغسطس، بعد أولى جولات الدوري الفرنسي التي انتهت بفوز الفريق على تروي بهدفين مقابل هدف وحيد.
منذ ذلك الوقت لعب سان جيرمان الجولة الثانية والثالثة، وفاز على ستراسبورج وبريست بنفس النتيجة 4-2، ولم يظهر ميسي في القائمة حتى الآن.
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التعليقات على بوكيتينو يكشف موعد مشاركة ميسي
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