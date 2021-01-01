موسيماني وعبدالحفيظ ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

شهدت نهاية مباراة النادي الاهلي بقيادة بيتسو موسيماني ،ونادي المصري ازمة بين محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر وأحمد رفعت جناح أبناء بورسعيد. ودخل الثنائي في نقاش حاد عقب نهاية المباراة ولكن تدخل اللاعبون وأنتهت الأزمة خاصة مع وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة .

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