شاهد: هل تتمتع فيراري روما بأداء قوي أم أنها مجرد سيارة بتصميم خارجي جذاب؟

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صورة الخبر: شاهد: هل تتمتع فيراري روما بأداء قوي أم أنها مجرد سيارة بتصميم خارجي جذاب؟
شاهد: هل تتمتع فيراري روما بأداء قوي أم أنها مجرد سيارة بتصميم خارجي جذاب؟

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Throttle House المتخصص في السيارات، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2021 من سيارة فيراري روما التي بدأ إنتاجها خلال عام 2020 الماضي، حيث أراد الموقع تحديد إذا كانت هذه السيارة تتمتع بأداء قوي كما تدعي فيراري، أم أنها مجرد سيارة ذات تصميم جميل وجذاب وأهملت الشركة رفع أدائها عند تطويرها.

جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من فيراري روما وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

المصدر: التوكيل

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