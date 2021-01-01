ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Throttle House المتخصص في السيارات، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2021 من سيارة فيراري روما التي بدأ إنتاجها خلال عام 2020 الماضي، حيث أراد الموقع تحديد إذا كانت هذه السيارة تتمتع بأداء قوي كما تدعي فيراري، أم أنها مجرد سيارة ذات تصميم جميل وجذاب وأهملت الشركة رفع أدائها عند تطويرها.
جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من فيراري روما وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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التعليقات على شاهد: هل تتمتع فيراري روما بأداء قوي أم أنها مجرد سيارة بتصميم خارجي جذاب؟
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