

زيادة رسمية من الوكيل على أسعار فيات 500X موديل 2021 في مصر زيادة رسمية من الوكيل على أسعار فيات 500X موديل 2021 في مصر

خلال الفترة الماضية أعلنت شركة داينامكس باعتبارها وكيل لسيارات فيات في مصر عن زيادة رسمية على أسعار سيارتها فيات 500 X موديل 2021، وهي بمثابة السيارة الأكبر حجما في عائلة سيارات فيات 500، كما أنها السيارة الوحيدة بفئة SUV وكروس أوفر تحت المدمجة من هذه العائلة، وذلك لأنها مصممة على قاعدة عجلات مخصصة لسيارات الدفع الكلي والرباعي الصغيرة، وهي نفس القاعدة المستخدمة في سيارة جيب رينيجيد



وبعد الزيادة الجديدة من الشركة أصبحت أسعار موديل 2021 من سيارة فيات 500X بالسوق المصري كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى بسعر 389 ألف و900 جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 434 ألف و900 جنيه.- فئة ثالثة دفع كلي بسعر 494 ألف و900 جنيه.وتحمل الفئات الأولى والثانية من هذا الموديل محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما الفئة الثالثة من هذا الموديل فهي مزودة بنسخة معدلة من المحرك السابق تم رفع قوتها إلى 170 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي يتم تقديمها مع هذا الموديل الكماليات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام ثبات الكتروني.- مكابح يد كهربائية.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سبويلر خلفي.- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- فرش داخلي من الجلد والقماش.- شاشة باللمس 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابق مضافا إليها:- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- سنسور مطر.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- فرش داخلي من الجلد.- نظام تحديد المواقع جي بي اس (GPS).- سقف بانورامي.- نظام صوتي قوي يضم سماعات من شركة Beats الشهيرة.- مصابيح أمامية زينون.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابق مضافا إليها:- ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات.- خاصية الدفع الكلي.