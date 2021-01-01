انفينيتي QX80 موديل 2022 تكشف داخليتها المحدثة

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انفينيتي QX80 موديل 2022 تكشف داخليتها المحدثة

المربع نت – حصلت انفينيتي QX80 على تحديثات داخلية متعددة لموديل 2022، أهمها نظام ترفيهي عصري جديد بشاشة 12.3 إنش لمسية.

ويدعم النظام تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكية، والملاحة القياسية في جميع الفئات، كما حصلت السيارة على تحديثات جمالية متعددة للوحة القيادة، بالإضافة إلى ضوابط مناخ جديدة.

لا توجد أي تغييرات في التصميم الخارجي لانفينيتي QX80، كما تستمر بمحرك 5.6 لتر 8 سلندر بقوة 400 حصان وعزم 560 نيوتن متر، مع دفع خلفي قياسي أو كلي اختياري وناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.

وستعلن انفينيتي عن الأسعار مع اقتراب طرح الـ SUV الفاخرة المحدثة خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: المربع نت

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