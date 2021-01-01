كشفت شركة كوالكوم النقاب عن نموذج طائرة بدون طيار “درون” مبنية على منصة المعالجة Flight RB5 5G التي سبق وأعلنت عنها، وتوفر قدرات وتقنيات ذكاء اصطناعي عالية.
تتميز منصة المعالجة Flight RB5 5G بوجود معالج QRB5165، و Kryo 585، ومعالج الرسومات Adreno 650، وهي بالأساس مبنية على رقاقة المعالجة Snapdragon 865 التي شاهدناها قبل عامين مع الهواتف الذكية الرائدة في السوق.
وتحمل طائرة كوالكوم بدون طيار مستشعر الشركة Spectra 480 الذي يأتي بدقة 200 ميجابكسل ويستطيع التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وبدعم تقنية HDR.
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التعليقات على كوالكوم تكشف عن نموذج طائرة بدون طيار تدعم الجيل الخامس وتصوير 8K
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