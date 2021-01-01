

تويتر تسمح بإرسال الرسالة لعدة أشخاص معًا دون إنشاء مجموعة تويتر تسمح بإرسال الرسالة لعدة أشخاص معًا دون إنشاء مجموعة

بدأت منصة تويتر في ارسال تحديثات للمستخدمين تتعلق بالرسائل المباشرة، حيث تقوم ببعض التغيرات حول طريقة ظهورها وكيفية الاستفادة منها.



وستسمح المنصة الآن للمستخدمين بتوجيه رسائل مباشرة لعدد من المستخدمين دون الحاجة لإنشاء مجموعة، حيث ستصل الرسائل للأشخاص المحددين بشكل منفصل، وهي ميزة طال انتظارها خاصة وأن الكثير من المستخدمين الذين قاموا مسبقًا بإرسال رسائل لعدد من الأصدقاء معًا وقعوا في مشكلة إنشاء مجموعة محادثة.



ستكون هذه الميزة متاحة للمستخدمين على iOS ونسخة الويب في الوقت الحالي، وستصل أندرويد قريبًا، فيما ستسمح بتوجيه الرسالة إلى 20 شخص بشكل منفصل.

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وستضيف تويتر للمستخدمين أيقونة سهم لأسفل في الرسائل بحيث تسمح للنزول إلى آخر رسالة عند تصفح المحادثات السابقة، كما ستقوم بجمع أجزاء المحادثة وفقًا لليوم وليس كما هو الحال مع كل رسائل يظهر معها تاريخها بشكل منفصل.تأتي هذه الإضافات على الرسائل من تويتر ضمن سلسلة طويلة من التغيرات التي قامت بها المنصة مؤخرًا بهدف رفع مستوى التفاعل بين المستخدمين وتحسين بيئة الاستخدام، كما أن تغيرات الرسائل بالذات تأتي ضمن خطتها لجعل المنصة خيارًا مهمًا للمحادثات بين الأصدقاء كبديل لتطبيقات المراسلة وليس فقط كميزة عادية داخل المنصة، وهذا بدأ من الرسائل الصوتية سابقًا.يُشار أن الشركة قامت بإعادة تصميم واجهة المستخدم خلال الأيام السابقة، وقررت إيقاف ميزة Fleets التي لم تلق اهتمامًا من المستخدمين بالشكل المطلوب للتركيز أكثر على ميزة مساحات تويتر أو الغرف الصوتية التي تحظى بإقبال أكبر.