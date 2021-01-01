أعلنت شركة Vivo رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي وصفه الكثيرون بأنه سيكون أقوى منافس لهواتف هواوي الفئة الممتازة هذه السنة.
ويأتي هاتف iQOO 8 Pro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (165/75/9.2) ملم، وزنه 205 غ، ومجهز بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 518 شمعة/م تقريبا.
ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G والتعامل مع البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.
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التعليقات على "قاتل هواتف هواوي" يظهر في الأسواق قريبا
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