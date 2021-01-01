أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتفا ذكيا متطورا ضمن سلسلة أجهزتها متوسطة التكلفة Galaxy A، ويأتي هاتف Galaxy A52s 5G، بإمكانيات ومواصفات رائدة بسعر في متناول الجميع، ويمتاز الجهاز الجديد بالقدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.
شاشة عالية الدقة بتصميم مثقب
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، دقة عرض 1080 بكسل+، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، إلى جانب ثقب مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.
كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل
جاء هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، بكاميرا خلفية رباعية، بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق 5 ميجابكسل، مع فلاش LED.
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التعليقات على سامسونج تنافس بـ أرخص هواتف 5G.. سعر ومواصفات Galaxy A52s 5G
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