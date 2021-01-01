

سامسونج تنافس بـ أرخص هواتف 5G.. سعر ومواصفات Galaxy A52s 5G سامسونج تنافس بـ أرخص هواتف 5G.. سعر ومواصفات Galaxy A52s 5G

أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتفا ذكيا متطورا ضمن سلسلة أجهزتها متوسطة التكلفة Galaxy A، ويأتي هاتف Galaxy A52s 5G، بإمكانيات ومواصفات رائدة بسعر في متناول الجميع، ويمتاز الجهاز الجديد بالقدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.



شاشة عالية الدقة بتصميم مثقب

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، دقة عرض 1080 بكسل+، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، إلى جانب ثقب مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.



كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل

جاء هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، بكاميرا خلفية رباعية، بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق 5 ميجابكسل، مع فلاش LED.

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معالج قوي يدعم شبكات 5Gيعمل هاتف سامسونج Galaxy A52s، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، مع مجموعة شرائح 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومقترنا بثلاث خيارات للذاكرة، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الهاتف الذكي فتحة microSD لإضافة المزيد من سعة التخزين الخارجية.بطارية عملاقة وشحن سريعيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، على بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، كما يعمل الهاتف الكي بواسطة واجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.سعر هاتف سامسونج Galaxy A52s 5Gيتوفر هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، في أربعة خيارات لونية ، هي: الأسود، والأبيض، والبنفسجي، والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 563 دولار أمريكيا (أي ما يعادل 8 آلاف و 800 جنيه مصري).