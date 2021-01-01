

جوجل تغلق تطبيق أندرويد أوتو للهواتف جوجل تغلق تطبيق أندرويد أوتو للهواتف

أعلنت جوجل أنها ستغلق تطبيق “Android Auto for Phone Screens” مع طرح نظام تشغيل أندرويد ١٢.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن أي شخص يريد واجهة سهلة للسائق لهاتف أندرويد عليه استخدام وضع القيادة في مساعد جوجل المتوفر على خرائط جوجل ، أو واجهة Android Auto الأصلية المتوفرة في سيارات محددة .

وقالت جوجل في بيان: “بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون تجربة الهاتف (تطبيق أندرويد أوتو للجوال) ، سيتم نقلهم إلى وضع القيادة في مساعد جوجل”. “اعتبارًا من Android 12 ، سيكون وضع القيادة في مساعد جوجل Google Assistant بمثابة تجربة قيادة مدمجة على الهاتف المحمول. ليس لدينا حاليًا مزيد من التفاصيل لمشاركتها.”