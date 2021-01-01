

بإمكانيات عالية وسعر مناسب.. فيفو تطلق هاتفها الأحدث Vivo Y21 بإمكانيات عالية وسعر مناسب.. فيفو تطلق هاتفها الأحدث Vivo Y21

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo Y21، الذي أطلقته في الهند في وقت سابق اليوم، بأسعار معقولة ومواصفات ممتازة للمبتدئين.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف فيفو الجديد Vivo Y21، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، بجودة HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص لكاميرا الصور الشخصية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.



وحصل هاتف فيفو Vivo Y21، على كاميرا رئيسية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، مدعومة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويبلغ سمك الهاتف الذكي 8 مليمتر ويزن 182 جراما.

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ويعمل هاتف فيفو Vivo Y21، بواسطة ميديا تك من نوع Helio P35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD.ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y21، بواجهة المستخدم Funtouch OS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، وتشمل الميزات الأخرى مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، ومنفذ شحن من نوع USB-C، وتقنية البلوتوث 5.0، وقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز.سعر هاتف فيفو Vivo Y21ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y21، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر الهاتف في لونين هما الأزرق والأبيض الماسي، ويبدأ سعر طراز بسعة 4 + 128 جيجابايت، 208 دولارات أمريكية (3 آلاف و 200 جنيه مصري).