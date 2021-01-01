هل تعمل آبل على تطوير هاتف آيفون نانو؟.. تفاصيل

كشفت رسالة بريد إلكتروني مسربة لرئيس شركة آبل السابق "ستيف جوبز"، عن أن عملاقة التقنية الأمريكية كانت تطور خلال عام 2010، هاتف ذكي جديد صغير بحجم نانو.
وبحسب ما ذكره موقع "techtimes"، يوجد عدد قليل من هواتف آيفون الذكية، التي تتمتع بتصميمات مادية صغيرة الحجم، ويتضمن ذلك أحدث طرازات الهواتف لشركة التكنولوجيا العملاقة iPhone 12 Mini.
وقد تم إصدار رسالة جوبز الإلكترونية في شهر أكتوبر 2010، لإظهار جدول أعمال شركة آبل خلال اجتماع استراتيجي، ولا تكشف المزيد من التفاصيل عن جهاز، ولكن تشير الرسالة المسربة إلى أنه سيكون هناك إصدار خاص iPhone Nano، ولم يكن هناك تاريخ إصدار أو حالة تطوير.
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