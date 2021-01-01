

هل تعمل آبل على تطوير هاتف آيفون نانو؟.. تفاصيل هل تعمل آبل على تطوير هاتف آيفون نانو؟.. تفاصيل

كشفت رسالة بريد إلكتروني مسربة لرئيس شركة آبل السابق "ستيف جوبز"، عن أن عملاقة التقنية الأمريكية كانت تطور خلال عام 2010، هاتف ذكي جديد صغير بحجم نانو.



وبحسب ما ذكره موقع "techtimes"، يوجد عدد قليل من هواتف آيفون الذكية، التي تتمتع بتصميمات مادية صغيرة الحجم، ويتضمن ذلك أحدث طرازات الهواتف لشركة التكنولوجيا العملاقة iPhone 12 Mini.



وقد تم إصدار رسالة جوبز الإلكترونية في شهر أكتوبر 2010، لإظهار جدول أعمال شركة آبل خلال اجتماع استراتيجي، ولا تكشف المزيد من التفاصيل عن جهاز، ولكن تشير الرسالة المسربة إلى أنه سيكون هناك إصدار خاص iPhone Nano، ولم يكن هناك تاريخ إصدار أو حالة تطوير.

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وذكرت الصحيفة أن شركة آبل كانت تهدف لتطوير آيفون نانو، مع هدف لخفض تكلفة الهاتف، حيث من المفترض أن يكون هذا الجهاز أصغر وأرخص من الهاتف الذي أطلقته آبل لعام 2010، آيفون 4 الأخير.ولم تصدر الشركة الأمريكية أي تحديث منذ عام 2010، وعلى ما يبدو أن آبل لن تجد الفرصة لإطلاق إصدار iPhone Nano، ولكن رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بقضية مالكة فورتنايت Epic Games ضد آبل تؤكد تطويره في العام المذكور.هل سيتم إطلاق طراز آيفون صغير الحجم؟خلال الوقت الحالي، لم تؤكد آبل ما إذا كانت ستصنع هاتفا ذكيا جديدا أصغر مقارنة بجهاز iPhone 12 Mini الحالي أو أجهزة أخرى صغيرة.ولكن، ذكرت شركة Slashgear أن آبل يمكنها إنتاج هاتف ذكي صغير التصميم من خلال إطلاق ما يسمى بـ iPhone Flip، والذي لا يزال أيضا شائعة.