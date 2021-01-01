

واتساب تطرح تغييرات جديدة لإصدار الأعمال على آيفون واتساب تطرح تغييرات جديدة لإصدار الأعمال على آيفون

بدأت شركة واتساب WhatsApp، في طرح التغييرات الجديدة التي تم تطويرها خصيصا لنسخة الأعمال الخاصة بخدمة التراسل، وذلك بعد مرور أسابيع من إعلان منصة التراسل عن إعادة تصميم جديدة لتطبيق WhatsApp Business.



وذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك، تعمل على تعديل المظهر الرئيسي لإصدار تطبيق واتساب بيزنس على نظام التشغيل iOS.



إعادة تصميم معلومات الاتصال لـ حسابات الأعمال

تهدف تغييرات واتساب الجديدة، التي بدأت في الوصول إلى متجر تطبيق آبل "آب ستور"، لجعل واجهة المستخدم و نافذة الدردشة إلى جانب صفحة المحادثات والمزيد من خيارات حسابات الأعمال على أجهزة آيفون، أكثر سلاسة و تدفقا.

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وتجلب ميزات واتساب بيزنس الجديدة التي تم اختبارها خلال شهر أغسطس الجاري، على تحسين تجربة المستخدم خدمة التراسل المخصصة للحسابات التجارية، حيث يعمل التحديث الجديد على تغيير طريقة ظهور صفحة معلومات الاتصال بإصدار واتساب بيزنس على هواتف شركة آبل.ووفقا للقطة الشاشة التي شاركها موقع WABetaInfo، فإن صفحة معلومات الاتصال الجديدة ستأتي متوافقة مع الوضع المظلم، مع تمييز المعلومات المهمة باللون الأخضر، ويجلب التصميم الجديد مظهر أسهل وأكثر تطورا.وعند فتح معلومات الاتصال لحسابات الأعمال، ضمن الإصدار التجريبي الجديد من واتساب الذي يحمل الرقم 2.21.170.12 على iOS، سيكون مستخدمو هواتف آيفون قادرين على رؤية إعادة التصميم.وتحتوي صفحة معلومات الاتصال المحسنة في تطبيق WhatsApp Business، على صورة الملف الشخصي لحساب الأعمال أعلى الصفحة في نافذة دائرية مع رقم جهة الاتصال تحتها، ووضعت واتساب ثلاثة أزرار أسفلها على شكل مستطيلات مستديرة لإرسال رسالة أو الاتصال أو إعادة التوجيه، كما يحتوي التعديل على معلومات حول المنطقة التي تغطيها خدمات حساب الأعمال، إلى جانب تفاصيل أخرى مثل ساعات العملوبالإضافة إلى ذلك، تقدم صفحة معلومات الاتصال المعاد تصميمها المزيد من المعلومات حول حساب الأعمال مثل وصف الخدمة التي يقدمها الحساب والموقع الإلكتروني أسفل صفحة معلومات الاتصال الجديدة.