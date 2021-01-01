

Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Fold 3 القابلة للطي.. الأسعار والمواصفات Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Fold 3 القابلة للطي.. الأسعار والمواصفات

أعلنت شركة سامسونج الأسبوع الماضي رسميا عن هاتفي Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Fold 3 القابلة للطي والذان يحتويان على مواصفات عاليه سوف نرصدهما خلال التقرير التالي.



مواصفات Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Fold 3





وكشفت صفحة سامسونج الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن فتح الحجز المسبق لهذه الهواتف مع تقديم هدايا للحاجزين خيث كتبت : “لو حجزت دلوقتي موبايل Galaxy Z Fold3، هتكسب قلم S Pen و Flip Cover، أما لو حجزت موبايل Galaxy Z Flip3، هتكسب غطاء جلدي للموبايل”.

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بانر فورد داخل الأخباروأضافت سامسونج : “فوق كل ده، هتاخد ضمان سنة كاملة على شاشة موبايلك الجديد و خصم يصل إلى 30% من Gold’s Gym, Porsche, و Harley Davidson”.ويأتى هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip 3، بشاشة خارجية من نوع AMOLED، قياس 1.9 بوصة، فيما تأتى الشاشة الخارجية بقياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED، بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز فى الثانية.بانر إيجيل حملة يوليو 2021Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Fold 3بينما يأتى هاتف Galaxy Z Fold 3 بشاشة رئيسية من نوع AMOLED، قياس 7.6 بوصة، بجودة QHD+، وشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع AMOLED، بجودة HD+، وتدعم كلا الشاشتين معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.ويعمل كلا الهاتفين من سامسونج بمعالج من نوع Snapdragone 888، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجا بايت، يعملان بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.ويحتوي Galaxy Z Fold 3 على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة للتقريب البصري بدقة 12 ميجابكسل، وللتصوير السيلفي سيحتوى على كاميرا تحت الشاشة بدقة 4 ميجابكسل.فيما يحتوى هاتف Galaxy Z Flip 3، على كاميرا مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع والتى ستأتى بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابكسل.ويأتي هاتف Z Fold 3، بطارية سعة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، فيما يحزم هاتف Z Flip 3، بطارية سعة 3300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، ويدعمان الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2.و كشفت سامسونج عن سعر هاتف Galaxy Z Flip 3، القابل للطي، هو 18 ألف جنية مصري، بينما Galaxy Z Fold 3 بسعر 34 ألف و 499 جنيه مصري.