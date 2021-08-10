استقرار أسعار الذهب اليوم السبت..

شهد سعر الذهب على المستوى العالمي والمحلي استقرارا ملحوظا اليوم السبت، وذلك عقب حركة محدودة للمعدن النفيس على مدار تداولات الأسبوع، حيث عجز الذهب عن الاقتراب من نقطة المقاومة المحددة بـ 1800 دولار، لتظل أونصة الذهب تدور في فلك 1780 إلى 1792 دولارا هذا الأسبوع.
أسعار الذهب اليوم السبت في مصر تسجل 783 جنيها للجرام من عيار21 وهو العيار الرئيسي في مصر، ويبلغ عيار 18 سعر 671 جنيها للجرام ، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 894 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل اليوم 6246 جنيها.
سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة المعدن النفيس في البورصات العالمية، الأمر الذى يجعل السعر دائم التغير طوال أيام التداول في الأسبوع، مع استمرار التداول علي الذهب في البورصات العالمية، ومع إغلاق البورصات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، يبقى وضع سوق الذهب مستقر حتى إعادة فتح التداول على الذهب مجدداً يوم الاثنين.
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