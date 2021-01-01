

لحظات تحبس الأنفاس.. ماذا لو كان البشر داخل قفص والأسود في الخارج؟ لحظات تحبس الأنفاس.. ماذا لو كان البشر داخل قفص والأسود في الخارج؟

في جنوب إفريقيا، يمكن للباحثين عن الحياة البرية والباحثين عن الإثارة زيارة محمية GG غير العادية، حيث يتم حبس الناس في أقفاص وعرضهم على الأسود.



بالطبع، لا يتم ذلك للترفيه عن الحيوانات، ولكن لإتاحة الفرصة للزوار لمقابلة القطط البرية وجهاً لوجه.



بدأت المحمية تجربة هذا الأمر منذ عامين تقريبًا حتى الآن. الأقفاص آمنة تمامًا والمسافة بين القضبان صغيرة جدًا لتمرير مخلب الأسد.

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تقول مديرة المحمية سوزان سكوت «سلامة ضيوفنا وأسودنا هي أولويتنا القصوى».يتم وضع زوار المحمية الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أكثر في أقفاص زجاجية متينة لمدة 45 دقيقة، حيث يمكنهم خلالها مراقبة وتصوير الأسود.وبحسب صحيفة نيويورك بوست ،لا ينصح للضيوف بإطلاق النار على الحيوانات المفترسة من مسافة قريبة إذا كانوا يحاولون اختراق جدران السياج.وتضيف مديرة المحمية «يقوم مهندس بفحص القفص بانتظام. يجب أن يتأكد من قدرته على تحمل وزن أكبر أسد إذا قفز عليه».لا توفر رحلة زيارة المحمية تجارب ممتعة ومذهلة للزوار فحسب، بل تفيد أيضًا الأسود. حيث يعد التفاعل مع الزائرين بشكل غير مألوف، وقت جيد. خاصة أن مثل هذا التواصل مع البشر يحفز القدرات العقلية والجسدية للأسود. بحسب مديرة المحية، مضيفة «هذا جيد لأي حيوانات أسيرة».يشارك معجبو الأسود الذين يزورون محمية GG بانتظام آراءهم الحماسية عن تجاربهم مع الحيوانات المفترسة. ويقول أحدهم: «سمح لي قفص الأسد حقًا بالاقتراب من هذه الحيوانات المدهشة». ويعلق آخر: «كانت زيارة محمية GG أكثر تجربة مدهشة في حياتي».وقال ثالث: «تجربة رائعة. تصبح الأسود قريبة جدًا بحيث يمكنك شمها».