

روسى ينسى 15 مليون روبل على الطريق أثناء مهمة عمل.. صور روسى ينسى 15 مليون روبل على الطريق أثناء مهمة عمل.. صور

تطابق المثل الشهير "في التأنى السلامة، وفي العجلة الندامة"، مع موقف حدث لأحد سكان مدينة بيروبيدجان، الواقعة فى الشرق الأقصى الروسى، بعد أن نسى حقيبته على الطريق، ووفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، لم تكن تلك الحقيبة حقيبة عادية، بل كانت معبأة بملايين الروبلات (15 مليون روبل)، وهو ما يعادل 200 ألف دولار أمريكى.



فقد الرجل الروسى هذه الثروة، لأنه كان فى عجلة من أمره أثناء توجهه إلى مهمة عمل، حيث نسى تمامًا تلك الحقيبة وبداخلها كل هذا المبلغ قرب السيارة التي كانت تنقله، ولحسن الحظ، عثرت الشرطة المحلية على الحقيبة وأعادتها إليه بكامل محتوياتها.



فى سياق آخر، تبرع مسن يابانى - لم يكشف عن اسمه - بمدخراته نقداً لمدينة خارج طوكيو، حيث ذهب لمبنى بلدية مدينة يوكوسوكا، وطلب تسليم حقيبة ظهر تتضمن رسالة موجهة إلى رئيس البلدية، حيث وجد 60 مليون ين بما يعادل 550 ألف دولار أمريكى فى الحقيبة مع رسال تقول "هذا هو المال الذى ادخرته منذ أن كنت فى السنة الدراسية الأولى.. يرجى الاستفادة منه.. إنه تبرع".



وبدا الرجل في السبعينات أو الثمانينات من العمر، ورفض الكشف عن اسمه قائلاً إنه لا يرغب فى ذلك، كما أضاف المسئول "لم نتلق مطلقاً مثل هذا التبرع الكبير من شخص مجهول"، وفقا لموقع فرانس 24.