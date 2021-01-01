

شركة كورية: نشر أول رواية من تأليف الذكاء الاصطناعي الأربعاء المقبل شركة كورية: نشر أول رواية من تأليف الذكاء الاصطناعي الأربعاء المقبل

أعلنت شركة «بارامبوك» للنشر في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، أن أول رواية طويلة من تأليف الذكاء الاصطناعي ستنشر في المكتبات الأسبوع المقبل.



وقالت دار النشر، إن الرواية التي ألفها برنامج الذكاء الصناعي المسمى «بيرامبونج»، ستُنشر يوم الأربعاء المقبل، تحت عنوان ترجمته التقريبية «العالم منذ الآن فصاعدًا» باللغة الإنجليزية.



وطور البرنامج من قبل شركة «دابومدا» المحلية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والأخرى «ناميسيو» معالجة اللغات الطبيعية، ووجه المؤلف والخبير في علوم الكمبيوتر «كيم تيه - يون»، أيضًا، برنامج الذكاء الاصطناعي لتأليف الرواية من خلال عمليات التعلم العميق، بعد أن حدد موضوع الرواية وخلفيتها وشخصياتها، وفقًا للناشر، بحسب وكالة «يونهاب».

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وقال الناشر إن الكتاب سيكون أول رواية طويلة يؤلفها برنامج للذكاء الاصطناعي للقراء الكوريين، وقد نُشرت أول رواية من هذا القبيل في العالم بروسيا عام 2008، مضيفا: «حتى الآن نشرت القصص القصيرة جدًا بواسطة الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية واليابان»، مشيرا إلى أن الرواية المقبلة قد تكون الأولى من نوعها «مكتوبة» بالذكاء الاصطناعي في العالم «ذات سردية متقنة».وتسرد الرواية قصة 5 شخصيات، وهم عالم رياضيات معاق، ورجل أعمال، وطبيب نفسي، وعالم فيزياء فلكية، وراهب بوذي، يحاولون اكتشاف أسرار الوجود البشري.وعلى جانب آخر، جربت «البنتاجون» مطلع الشهر الجاري، نظام ذكاء اصطناعي، الذي من شأنه أن يسمح للجيش الأمريكي بالتنبؤ بالأحداث المستقبلية ومعرفة ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.وقال الخبراء الأمريكيون إن تجربتهم العالمية للسيطرة على المعلومات «GIDE»، أي «تجارب هيمنة المعلومات العالمية»، يمكن أن تحقق «التفوق في صناعة القرار»، من خلال دراسة مجموعات وأنماط البيانات.