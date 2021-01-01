

تصرفات مريض الزهايمر الغريبة والطرق الصحيحة للتعامل معه تصرفات مريض الزهايمر الغريبة والطرق الصحيحة للتعامل معه

عادة ما تكون تصرفات مريض الزهايمر غريبة، وغير معلومة لدى من حوله؛ وذلك لكون يقوم بأشياء غريبة الأطوار، ويرتكب أفعالًا لم يكن يرتكبها من قبل؛ وذلك الأمر يحدث بسبب النسيان الذي يعاني منه ويجعله غير مدرك لجميع الأحداث من حوله؛ ومن خلال مقال اليوم سنوافيكم بجميع التصرفات؛ وطرق التعامل الصحيحة معها.



مفهوم مرض الزهايمر



عرف الأطباء مرض الزهايمر بأنه عبارة عن اضطراب عصري يؤثر على خلايا المخ والمناطق الخاصة بذاكرة الإنسان؛ مما يؤدي إلى النسيان تدريجيًا لبعض الأحداث والمواقف، وبمرور الوقت ينسى المريض أجزاءً كبيرة من حياته، ويقوم بارتكاب تصرفات غير طبيعية.

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أسباب مرض الزهايمروصل الأطباء إلى عدة أسباب وعوامل تؤدي إلى إصابة الإنسان بالزهايمر؛ وتجعله يفقد الكثير من ذكرياته، وينسى حياته تدريجيًا؛ ومن أبرز هذه الأسباب هي:-التقدم في السنيتعرض الإنسان إلى الإصابة بمرض الزهايمر حينما يتقدم به العمر؛ خلال هذه المرحلة يتمكن المرض من مهاجمة خلايا الدماغ بسهولة ويفرض سيطرته عليها في وقتٍ قصير، مما يؤدي إلى الإصابة السريعة؛ وهنا طريق العلاج يكاد يكون صعبا، ويقول الأطباء إن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم من فوق الـ 65 عامًا في أغلب الحالات.عامل وراثييلعب العامل الوراثي دورًا كبيرًا للإصابة بمرض الزهايمر؛ فإذا كان أحد الآباء قد أصيب بهذا المرض؛ فيكون الابن عرضة هو الآخر للإصابة بنفس المرض؛ وهذا ما ظهر على العديد من الحالات.مشكلة في خلايا الدماغتوجد بعض البروتينات في منطقة الدماغ، وعادة ما يكون لها دور محدد؛ ولكن حينما تقل تلك البروتينات؛ فهنا تتأثر الخلايا العصبية داخل المخ بشكلٍ ملحوظ وقد تصل إلى التلف؛ وهنا يكون المريض عرضة للإصابة بالزهايمر.التغذية الخاطئةيقول الأطباء إن التغذية الخاطئة طوال مرحلة الصغر والشباب تؤثر بشكلٍ كبير حينما يتقدم الإنسان بالعمر؛ فإن لم يكن يتناول الخضروات، والفاكهة بصفة مستمرة، ويتناول الوجبات التي لا تقدم نفع للجسم؛ فهنا يتعرض الفرد للإصابة بالزهايمر.إصابة بالرأسمن الأسباب القاطعة التي تؤدي لإصابة الفرد بمرض الزهايمر؛ ألا وهي تعرضه لإصابة قوية بالرأس أو تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ؛ فهنا تتأثر خلايا المخ بشكلٍ كبير، وترتفع فرصه للإصابة بالزهايمر.التدخين بشراهةيقول الأطباء إن الشخص الذي يدخن بشراهة يكون أكثر عرضة من الشخص غير المدخن للإصابة بالزهايمر؛ وحينما يصل إلى سن معين تبدأ جميع أعراض الزهايمر بالظهور عليه؛ وأيضًا علاج مثل هذه الحالات يكون صعبا بعض الشيء.مرض السكرى وضغط الدمعندما يصاب الإنسان بالأمراض المزمنة مثل ضغط الدم أو الإصابة بمرض السكرى؛ فهنا تتزايد فرصه للإصابة بمرض الزهايمر، وخاصة إن لم يكن يتلقى العلاج الصحيح لهذه الأمراض.تصرفات مريض الزهايمرتأكد دائمًا أن تصرفات مريض الزهايمر تحدث عن غير عمد وذلك لكونه يعاني من النسيان وفقدان الذكريات المتعلقة بجميع الأحداث التي تدور من حوله، ولذلك يحتاج إلى معاملة خاصة؛ ومن أبرز التصرفات التي يقوم بها هي:-صعوبة إنجاز المهاميواجه مريض الزهايمر صعوبة بالغة في أداء المهام اليومية، حتى وإن كان قد تقاعد عن العمل؛ ولكنه يعاني أيضًا من أبسط المهام فمن الممكن أن يصبح إعداد وجبة خفيفة من الأمور المستحيلة بالنسبة للمريض، وذلك لأنه حينما يتوجه لبدء الإعداد ينسى ويتساءل عن سبب تواجده داخل المطبخ.مشكلات في التحدثمن تصرفات مريض الزهايمر التي تبدو غريبة للبعض هي أنه غير قادر على تفسير العديد من الكلمات والجمل التي يستمع إليها؛ وذلك لكونه قد نسي قاموس اللغة الخاصة به الذي تعلمه منذ سنوات عديدة، وبمرور الوقت قد ينسى طرق الحديث الصحيحة.تائه دائمًاتائه دائمًا وغير قادر على التوجه إلى أي نطاق حتى وإن كان يتردد عليه يوميًا في المعتاد؛ فحينما يتجه إلى مكان ما؛ يتساءل عن سبب تواجده ويكون غير قادر على معرفته ومعرفة الأشخاص المتواجدين به أيضًا، وإن تركه أحد المحيطين به بمفرده من الصعب أن يعود إلى المنزل مرة أخرى.عدم القدرة على التمييزغير قادر على تمييز أي حدث يدور من حوله؛ فمن الممكن أن تجده يرتدي ملابس الصيف في فترة الشتاء، وذلك لنسيانه التام للفصل الذي يعيش به وأيضًا الطقس بالخارج، وهذا ما يحدث أيضًا في كافة الأمور الأخرى؛ فمن الممكن أن يصل به الأمر إلى عدم تمييز أبنائه ونسيانهم.صعوبة في التفكيريواجه صعوبة شديدة في التفكير، فإن أخبرته أنه عليه القيام بشيءٍ ما ورحلت عنه لثوانٍ؛ تأكد أنه سينسى ما أخبرته به، ويبدأ يفكر بشيءٍ آخر.يضع الأشياء وينسى نطاقهاقد تلاحظ عليه أنه يقوم بوضع شيء ما خاص به في نطاق معين، وبعد مرور وقتٍ قصير يبدأ بالبحث عنه والتساؤل عن مكانه؛ وفي بعض الحالات يتهم من حوله بأنهم أخفوا عنه هذا الشيء؛ وذلك الأمر يحدث لأنه نسي بالفعل كل ما قام به.تقلب المزاجدون وجود سبب واضح حتى الآن، يحدث تغيير جذري في الحالة المزاجية لدى المريض؛ فمن الممكن أن تجده سعيدا الآن دون أي سبب، وبعد برهة تلاحظ أنه انفعل من أقل شيء، وهذا ما يحدث على مدار يومه.تغيرات تطرأ على الشخصيةتتغير شخصيته بشكلٍ كبير؛ فمن الممكن أن تجده يرتكب تصرفات ويتخذ قرارات من المستحيل أن يتخذها من قبل، وذلك لنسيانه لشخصيته، وطريقة تفكيره، وأيضًا نمط حياته بالكامل.لا يهتم بمن حولهمن تصرفات مريض الزهايمر البارزة هي أنه يفقد الاهتمام تجاه كافة الأشياء المحيطة به وتجاه ذويه بالكامل أيضًا؛ فالأشياء التي كانت تسبب له سعادة من قبل أصبحت غير معلومة له ولم تعد تثير اهتمامه، ونفس الأمر ينطبق على جميع الأشخاص المتواجدين من حوله.كيفية التعامل مع مريض الزهايمرالمصاب بمرض الزهايمر يحتاج إلى معاملة خاصة وطريقة معينة يجب على المحيطين به اتباعها، وذلك للحرص على أن تتحسن حالته الصحية ويتذكر الأحداث بالتدريج؛ ومن أبرز ما نصح به الأطباء هو:-على المقربين منه أن يجعلوه يقوم ببعض النشاطات اليومية؛ فمن الممكن أن يقوم بالأعمال اليدوية مثل الخياطة، أو مساعدتهم أثناء قيامهم بأي شيء يخص المنزل.عدم تركه بمفرده لأي سبب من الأسباب؛ وذلك كي لا يتفاقم المرض معه، وأيضًا كي لا يتيه وينسى العودة.مده ببعض الكتب، وتحفيزه على قراءتها؛ وهذا ما يجعله يستعيد بعض القواعد ويقضي وقته أيضًا دون ملل.في النهاية تأكد عزيزي القارئ أن مريض الزهايمر غير مدرك لأي تصرف يقوم به؛ فلا تنزعج من تصرفاته وأحاديثه، وحاول أن تتعامل معه بشكلٍ صحيح وادعمه لاستعادة بعض الذكريات؛ وعليك ألّا تصدمه بمرضه وذلك كي لا تزداد حالته النفسية سوءًا؛ بل تعامل معه بحكمة وبطريقة خاصة.