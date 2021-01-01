سيراميكا يعترض على ضربة جزاء الزمالك.. وزيزو ينفذ نصيحة طارق حامد

آخر الأخباراخبار الرياضة › سيراميكا يعترض على ضربة جزاء الزمالك.. وزيزو ينفذ نصيحة طارق حامد

صورة الخبر: زيزو
زيزو

اعترض الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، ولاعبو الفريق، على ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الحنفي لصالح الفريق الأبيض.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 60 من ضربة جزاء حصل عليها اللاعب بعد انفراد بالحارس عامر محمد عامر.

واحتسب الحكم اللعبة ضربة جزاء بعد استدعاء حكم الفيديو طارق مجدي له لمشاهدة اللعبة.

واعترض لاعبو سيراميكا مؤكدين أن اللعبة لم تشهد خطأ ضد زيزو من جانب حارس مرمى الفريق.

في المقابل، نفذ أحمد سيد زيزو نصيحة زميله طارق حامد لاعب خط الوسط، بتغيير زاوية اللعب التي يسدد بها ضربات الجزاء.

وسدد زيزو في الزاوية الأخرى بالفعل مسجلاً هدف التقدم للزمالك، بعدما تقدم سيراميكا بهدف أحمد محسن وتعادل الفريق الأبيض بهدف المغربي أشرف بن شرقي.

المصدر: kooora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سيراميكا يعترض على ضربة جزاء الزمالك.. وزيزو ينفذ نصيحة طارق حامد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16199

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager