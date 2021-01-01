سيراميكا يعترض على ضربة جزاء الزمالك.. وزيزو ينفذ نصيحة طارق حامد



زيزو زيزو

اعترض الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، ولاعبو الفريق، على ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الحنفي لصالح الفريق الأبيض.



وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 60 من ضربة جزاء حصل عليها اللاعب بعد انفراد بالحارس عامر محمد عامر.



واحتسب الحكم اللعبة ضربة جزاء بعد استدعاء حكم الفيديو طارق مجدي له لمشاهدة اللعبة.

قد يعجبك أيضا...

واعترض لاعبو سيراميكا مؤكدين أن اللعبة لم تشهد خطأ ضد زيزو من جانب حارس مرمى الفريق.في المقابل، نفذ أحمد سيد زيزو نصيحة زميله طارق حامد لاعب خط الوسط، بتغيير زاوية اللعب التي يسدد بها ضربات الجزاء.وسدد زيزو في الزاوية الأخرى بالفعل مسجلاً هدف التقدم للزمالك، بعدما تقدم سيراميكا بهدف أحمد محسن وتعادل الفريق الأبيض بهدف المغربي أشرف بن شرقي.