اعترض الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، ولاعبو الفريق، على ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الحنفي لصالح الفريق الأبيض.
وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 60 من ضربة جزاء حصل عليها اللاعب بعد انفراد بالحارس عامر محمد عامر.
واحتسب الحكم اللعبة ضربة جزاء بعد استدعاء حكم الفيديو طارق مجدي له لمشاهدة اللعبة.
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التعليقات على سيراميكا يعترض على ضربة جزاء الزمالك.. وزيزو ينفذ نصيحة طارق حامد
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