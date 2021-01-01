من تحسين الهضم إلى حرق دهون البطن .. فوائد شاي الزنجبيل

فوائد شاي الزنجبيل
يؤثر تغييرالطقس على صحة الفرد ويؤدي إلى مشاكل مثل التهاب الحلق واضطرابات الجهاز الهضمي وسط الوباء ، هناك أيضًا تركيز متزايد على تحسين المناعة والبقاء في مأمن من الفيروس حتى بعد التطعيم . لذا ، ماذا يجب أن تفعل؟
اصنع لنفسك كوبًا من شاي الزنجبيل البسيط مع اندفاعة من عصير الليمون والعسل ، كما ذكر الدكتور ديكسا بهافسار في منشور على Instagram.
فوائد شاي الزنجبيل
* تهدئة حلقك.
* يزيل الكسل.
* حرق دهون بطنك.
* تقلل من آلام البطن الناتجة عن الغازات.
* يعزز الهضم .
* تقليل الانتفاخ.
* تحسين المناعة.
طرق تحضير شاي الزنجبيل
مكونات:
1 إنش - كوب زنجبيل مقطّع أو
مهروس- ماء
عصير ليمون
عسل
طريقة
* غلي 2.5 سم من الزنجبيل في الماء. اتركه ينضج لمدة 5-7 دقائق.
* يضاف عصير الليمون.
* أضف العسل بعد وصول الشاي إلى درجة حرارة الغرفة أو بعد أن يصبح فاترًا، ليس عندما يكون الجو حارا.
"بما أن الزنجبيل ساخن في فعاليته ، يجب تجنبه من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النزيف. في هذه الحالة ، يمكنك استخدام (مصنوع من بذور الشمر والكمون والكزبرة).
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