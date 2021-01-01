من تحسين الهضم إلى حرق دهون البطن .. فوائد شاي الزنجبيل



فوائد شاي الزنجبيل فوائد شاي الزنجبيل

يؤثر تغييرالطقس على صحة الفرد ويؤدي إلى مشاكل مثل التهاب الحلق واضطرابات الجهاز الهضمي وسط الوباء ، هناك أيضًا تركيز متزايد على تحسين المناعة والبقاء في مأمن من الفيروس حتى بعد التطعيم . لذا ، ماذا يجب أن تفعل؟



اصنع لنفسك كوبًا من شاي الزنجبيل البسيط مع اندفاعة من عصير الليمون والعسل ، كما ذكر الدكتور ديكسا بهافسار في منشور على Instagram.



فوائد شاي الزنجبيل



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* تهدئة حلقك.* يزيل الكسل.* حرق دهون بطنك.* تقلل من آلام البطن الناتجة عن الغازات.* يعزز الهضم .* تقليل الانتفاخ.* تحسين المناعة.طرق تحضير شاي الزنجبيلمكونات:1 إنش - كوب زنجبيل مقطّع أومهروس- ماءعصير ليمونعسلطريقة* غلي 2.5 سم من الزنجبيل في الماء. اتركه ينضج لمدة 5-7 دقائق.* يضاف عصير الليمون.* أضف العسل بعد وصول الشاي إلى درجة حرارة الغرفة أو بعد أن يصبح فاترًا، ليس عندما يكون الجو حارا."بما أن الزنجبيل ساخن في فعاليته ، يجب تجنبه من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النزيف. في هذه الحالة ، يمكنك استخدام (مصنوع من بذور الشمر والكمون والكزبرة).