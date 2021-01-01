احتياطات للحفاظ على صحة العين في تغيرات الجو



احتياطات للحفاظ على صحة العين احتياطات للحفاظ على صحة العين

بينما يستمتع الكثيرون بالصيف، فإن الموسم يجلب معه أيضًا عدوى بيكترية وفيروسية بسبب تغير الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة، ما يجعلنا نعتني بصحتنا، حتى لا تتأثر العيون خلال تلك الفترة.



قدم موقع indianexpress بعض الاحتياطات السهلة التي يمكن للمرء اتخاذها أثناء تغيرات الجو للعناية الجيدة بالعين.



* حافظ على النظافة: حافظ دائمًا على مناشف الوجه والمناديل، وأي قطعة قماش تضعها بالقرب من عينيك ويديك نظيفة لا تشارك أغراضك الشخصية مثل المناشف والنظارات والعدسات اللاصقة وما إلى ذلك مع أي شخص.

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* ارتدِ زوجًا من النظارات الشمسية أو المواصفات عندما تغادر المنزل: فهي تمنع العين من الاتصال بأي مادة غريبة وعوامل معدية مثل الفيروسات والبكتيريا.* عالج عينيك كثيراً: اغسل عينيك بالماء البارد يومياً. لا تفرك عينيك بشدة بعد الاستيقاظ أو إزالة العدسات اللاصقة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف القرنية بشكل دائم.* حاول عدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الرياح الموسمية: فقد تسبب جفاف شديد في العين ويمكن أن تؤدي إلى احمرار وتهيج. حافظ على نظارتك نظيفة وجافة.* تجنب المناطق المشبعة بالمياه: فهي تحتوي على الكثير من الفيروسات والبكتيريا والفطريات التي يمكن أن تنتقل وتسبب الضرر.* تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا : حافظ على صحة جسمك وجهازك المناعي سليمًا لمحاربة أي عدوى.الأكثر شيوعًا هي:1. التهاب الملتحمة أو أنفلونزا العين: هو تهيج أو التهاب بياض العين. إنه معدي للغاية وينتشر حتى من خلال أصغر اتصال. على الرغم من أن العدوى تختفي في غضون يومين ، فمن الضروري إبقاء عينيك مغطاة.2. دودة: عدوى تحدث عندما تتشكل كتلة حمراء مؤلمة بالقرب من حافة الجفن والتي قد تبدو وكأنها دمل أو بثرة. تمتلئ الأنماط بالقيح ويمكن أن تتكون أحيانًا على الجزء الداخلي من الجفن أيضًا.سيبدأ الجرح بالاختفاء من تلقاء نفسه في غضون يومين، لكن استخدام منشفة دافئة بانتظام سيساعد في تخفيف الألم وعدم الراحة. لا تحاول فرقعة البثور.