حيل سحرية للتخلص من قمل الرأس عند الأطفال

علاجات منزلية سريعة يمكن ان تساعدك فى التخلص من قمل الرأس عند الأطفال والتى تعد عبارة عن طفيليات صغيرة تعيش على فروة الرأس والشعر، إليك بعض العلاجات المنزلية التي ستخلصك من قمل الرأس وفقا لموقع هيلث:
1-النيم
يسحق 8-10 من أوراق النيم و كمية صغيرة من زيت جوز الهند حسب طول الشعر ثم اخلطي العصير الطازج من الأوراق مع الزيت و سخني هذا المزيج قليلاً ودلكيه جيدًا على فروة الرأس و اتركيه طوال الليل وفي الصباح اغسلى بشامبو عشبى وكررى ذلك مرتين في الأسبوع .
يعمل النيم كعامل مضاد للجراثيم ومضاد للميكروبات و من ناحية أخرى ، يعمل على تحسين الدورة الدموية ، مما يحافظ على برودة فروة رأسك عن طريق تقليل الحكة.
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