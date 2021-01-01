حيل سحرية للتخلص من قمل الرأس عند الأطفال

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حيل سحرية للتخلص من قمل الرأس عند الأطفال


علاجات منزلية سريعة يمكن ان تساعدك فى التخلص من قمل الرأس عند الأطفال والتى تعد عبارة عن طفيليات صغيرة تعيش على فروة الرأس والشعر، إليك بعض العلاجات المنزلية التي ستخلصك من قمل الرأس وفقا لموقع هيلث:

1-النيم
يسحق 8-10 من أوراق النيم و كمية صغيرة من زيت جوز الهند حسب طول الشعر ثم اخلطي العصير الطازج من الأوراق مع الزيت و سخني هذا المزيج قليلاً ودلكيه جيدًا على فروة الرأس و اتركيه طوال الليل وفي الصباح اغسلى بشامبو عشبى وكررى ذلك مرتين في الأسبوع .

يعمل النيم كعامل مضاد للجراثيم ومضاد للميكروبات و من ناحية أخرى ، يعمل على تحسين الدورة الدموية ، مما يحافظ على برودة فروة رأسك عن طريق تقليل الحكة.

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2-اللوز والليمون


يسحق القليل من اللوز حسب كثافة شعرك ويوضع قطرات من عصير الليمون لعمل عجينة و ضعيه على فروة رأسك وتركه لمدة ساعتين و غسله بالشامبو المعتاد و كرري هذا مرتين في الأسبوع فالزيت الناتج عن سحق اللوز سيساعد على تغذية شعرك ومحاربة قمل الرأس

3-زيت جوز الهند والكافور

خذي كمية كافية من زيت جوز الهند وأضيفي إليه القليل من الكافور المسحوق وامزجي جيدًا ثم سخنيها لبضع دقائق.
ضعي هذا المزيج على جذور الشعر ، مع التركيز على فروة الرأس واغسليها في صباح اليوم التالي بالشامبو وشطفه بماء الكافور وتعمل الزيوت بسبب خصائصها المضادة للطفيليات على قتل أي بقايا من قمل الرأس

المصدر: هيلث

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