طريقة عمل عجينة الحواوشي
تبحث نساء كثيرات عن طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي لأنها أشهر الوصفات الناجحة التى تساعد فى عمل الحواوشي فى المنزل بمذاق احترافي مثل المحلات.
وما يجعل النساء يرغبن في تعلم طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي لأنهن يردن التمكن من إعداد هذه الأكلات الشهية واللذيذة في المنزل لتقديم وجبة صحية ومضمونة لأفراد الأسرة.
وتتميز طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي بأن مذاقها مميز ولذيذ أكثر من الحواوشي المصنوع في العيش الجاهز كما أنها تمكن المرأة من التحكم في سمك عجينة الحواوشي.
والأهم من ذلك أن طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي سهلة جدا و يمكن عملها في المنزل بمنتهى البساطة لإعداد رغيف الحواوشي بمذاق مميز في المنزل
نقدم لكم طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي بمذاق احترافي لأنها من أكثر الوصفات الشهية التي يحبها الجميع وهى من أهم أسرار عمل الحواوشي بمذاق لذيذ واحترافي
بدون تكاليف.. طريقة عمل الحواوشي بالفرن
طريقة عمل حواوشي الفراخ للشيف نجلاء الشرشابي
مقادير عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي :
نصف كيلو دقيق
نصف ملعقة ك سكر
نصف ملعقة ص ملح
ماء للعجن
نصف كوب زيت
طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي
في وعاء كبير ضعي الدقيق والسكر والملح في الخلاط الكهربائي وامزجهما معًا ثم ضيفي الزيت واعجنيه جيدا ثم ضيفي الماء بشكل تدريجي ونستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وجيدة
قسمي العجينة إلى كرات متوسطة ثم ضعيها في طبق واتركيها لمدة 30 دقيقة تقريبا في هذه الفترة قومي بتحضير الحشوة من خلال خلط جميع المكونات وتتبيلها بالتوابل ومزجهم معا جيدا
قومي بفرد العجينة على سطح أملسة مثل لوح التقطيع الخشبي واحرصي على أن تكون العجينة طرية بسمك بسيط ورقيق .
ضعي بعد ذلك طبقة من اللحمة أو الفراخ المتعصجة على العجينة ثم ضعي طبقة أخرى من العجين فوقها واغلقيها بعد ذلك جيداً من جميع الجوانب ثم ضعيها في فرن على حرارة 180 درجة حتى تحمر وتنضج .
عند النضج اخرجى الحواوشي من الفرن ولا تتركيه بداخلها حتى لا يصبح يابسا و ولفيه في ورق الفويل أو قدميه مباشرة بعد خروجه من الفرن مع المخلل أو الطحينة أو البطاطس الصوابع أو الشيبسي.
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