

طريقة عمل عجينة الحواوشي طريقة عمل عجينة الحواوشي

تبحث نساء كثيرات عن طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي لأنها أشهر الوصفات الناجحة التى تساعد فى عمل الحواوشي فى المنزل بمذاق احترافي مثل المحلات.

وما يجعل النساء يرغبن في تعلم طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي لأنهن يردن التمكن من إعداد هذه الأكلات الشهية واللذيذة في المنزل لتقديم وجبة صحية ومضمونة لأفراد الأسرة.



وتتميز طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي بأن مذاقها مميز ولذيذ أكثر من الحواوشي المصنوع في العيش الجاهز كما أنها تمكن المرأة من التحكم في سمك عجينة الحواوشي.



والأهم من ذلك أن طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي سهلة جدا و يمكن عملها في المنزل بمنتهى البساطة لإعداد رغيف الحواوشي بمذاق مميز في المنزل

قد يعجبك أيضا...

نقدم لكم طريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي بمذاق احترافي لأنها من أكثر الوصفات الشهية التي يحبها الجميع وهى من أهم أسرار عمل الحواوشي بمذاق لذيذ واحترافيبدون تكاليف.. طريقة عمل الحواوشي بالفرنطريقة عمل حواوشي الفراخ للشيف نجلاء الشرشابيمقادير عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابي :نصف كيلو دقيقنصف ملعقة ك سكرنصف ملعقة ص ملحماء للعجننصف كوب زيتطريقة عمل عجينة الحواوشي نجلاء الشرشابيفي وعاء كبير ضعي الدقيق والسكر والملح في الخلاط الكهربائي وامزجهما معًا ثم ضيفي الزيت واعجنيه جيدا ثم ضيفي الماء بشكل تدريجي ونستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وجيدةقسمي العجينة إلى كرات متوسطة ثم ضعيها في طبق واتركيها لمدة 30 دقيقة تقريبا في هذه الفترة قومي بتحضير الحشوة من خلال خلط جميع المكونات وتتبيلها بالتوابل ومزجهم معا جيداقومي بفرد العجينة على سطح أملسة مثل لوح التقطيع الخشبي واحرصي على أن تكون العجينة طرية بسمك بسيط ورقيق .ضعي بعد ذلك طبقة من اللحمة أو الفراخ المتعصجة على العجينة ثم ضعي طبقة أخرى من العجين فوقها واغلقيها بعد ذلك جيداً من جميع الجوانب ثم ضعيها في فرن على حرارة 180 درجة حتى تحمر وتنضج .عند النضج اخرجى الحواوشي من الفرن ولا تتركيه بداخلها حتى لا يصبح يابسا و ولفيه في ورق الفويل أو قدميه مباشرة بعد خروجه من الفرن مع المخلل أو الطحينة أو البطاطس الصوابع أو الشيبسي.