للنساء فقط.. اكتشفي أعراض الأورام الليفية في الرحم



أعراض الأورام الليفية في الرحم أعراض الأورام الليفية في الرحم

تعد الأورام الليفية من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء وهي أورام غير سرطانية تنمو في الرحم أو حوله.



تتكون الزيادات من عضلات وأنسجة ليفية ، وتختلف في الحجم ويطلق عليها في بعض الأحيان اسم الأورام العضلية الرحمية أو الورم العضلي الأملس.



لا يدرك عدد كبير من النساء أنهن مصابات ب الأورام الليفية لأنهن لا يعانين من أي أعراض.

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ونسبة النساء اللواتي لديهن أعراض تظل على وجود الأورام الليفية تبلغ حوالي 1 من 3.ونعرض لكم فيما يلي اهم أعراض الأورام الليفية لدى النساء وذلك وفقا لما جاء في موقع" NHS "فترات غزيرة أو فترات مؤلمةألم في البطنآلام أسفل الظهرحاجة متكررة للتبولإمساكألم أو إزعاج أثناء ممارسة الجنسفي حالات نادرة ، يمكن أن تؤثر المضاعفات الإضافية التي تسببها الأورام الليفية على الحمل أو تسبب العقم .رؤية طبيب عامنظرًا لأن الأورام الليفية لا تسبب أعراضًا في كثير من الأحيان ، يتم تشخيصها أحيانًا عن طريق الصدفة أثناء الفحص أو الاختبار أو الفحص الروتيني لأمراض النساء.راجع طبيبك إذا كانت لديك أعراض مستمرة من الأورام الليفية حتى يتمكن من مراجعة الأسباب المحتملة واكتشاف سر الألم.في حالة شك الطبيب في أنك قد تكوني مصابة بأورام ليفية في الرحم، فسيحيلك عادةً لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لتأكيد التشخيص.