الفراخ بالبطاطس والبشاميل
الفراخ بالبطاطس والبشاميل من الأكلات اللذيذة والمختلفة، ويمكنك تسوية الفراخ بالطريقة المفضلة لأسرتك، وتقديمه بشكل جديد ومختلف.
وإليك طريقة تحضير الفراخ بالبطاطس والبشاميل للشيف غادة التلي..
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مقادير الفراخ بالبطاطس والبشاميل
2 صدور فراخ قطع
2 كوب مشروم
1 بصل
1 فلفل أخضر
1 فلفل أحمر
1 فلفل أصفر
2 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت
100 جم جبن شيدر
1 ملعقه صغيرة بابريكا
1 كيلو بطاطس نفس الحجم
3 كوب بشاميل
2 كوب جبن موتزاريلا للوجه
طريقة تحضير الفراخ بالبطاطس والبشاميل
1- قومي بتشويح البصل فى الزيت والزبدة على النار.
2- تضاف قطع الفراخ والتوابل والملح والفلفل الأسود.
3- يضاف الفلفل الألوان والمشروم.
4- يفرد خليط البشاميل في الإناء.
5- ثم أضيفي البطاطس فس الإناء.
6- قومي بحشو البطاطس بخليط الفراخ ويضاف على الوجه الجبن.
7- توضع في الفرن حتى النضج ويسيح الجبن وتقدم البطاطس.
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