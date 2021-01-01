

الفراخ بالبطاطس والبشاميل الفراخ بالبطاطس والبشاميل

الفراخ بالبطاطس والبشاميل من الأكلات اللذيذة والمختلفة، ويمكنك تسوية الفراخ بالطريقة المفضلة لأسرتك، وتقديمه بشكل جديد ومختلف.



وإليك طريقة تحضير الفراخ بالبطاطس والبشاميل للشيف غادة التلي..





قد يعجبك أيضا...

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينةطريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار في الفرنمقادير الفراخ بالبطاطس والبشاميل2 صدور فراخ قطع2 كوب مشروم1 بصل1 فلفل أخضر1 فلفل أحمر1 فلفل أصفر2 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية1 ملعقة كبيرة زبدة1 ملعقة كبيرة زيت100 جم جبن شيدر1 ملعقه صغيرة بابريكا1 كيلو بطاطس نفس الحجم3 كوب بشاميل2 كوب جبن موتزاريلا للوجهطريقة تحضير الفراخ بالبطاطس والبشاميل1- قومي بتشويح البصل فى الزيت والزبدة على النار.2- تضاف قطع الفراخ والتوابل والملح والفلفل الأسود.3- يضاف الفلفل الألوان والمشروم.4- يفرد خليط البشاميل في الإناء.5- ثم أضيفي البطاطس فس الإناء.6- قومي بحشو البطاطس بخليط الفراخ ويضاف على الوجه الجبن.7- توضع في الفرن حتى النضج ويسيح الجبن وتقدم البطاطس.