تحذير برلماني للمواطنين من موجة كورونا الرابعة



موجة كورونا الرابعة موجة كورونا الرابعة



حذر نواب البرلمان، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الموجات الثلاث السابقة، مطالبين إياهم بعد التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: “ بدأت بوادر الموجة الرابعة لكوڤيد بالظهور ورجعنا تاني نشوف حالات، ولما بندعي ربنا بالستر والسلامة لازم نأخذ بأسباب السلامة دي . ربنا ماقالش ارمي نفسك في البحر من غير ماتتعلم سباحة ولا معاك أي أدوات للنجاة” .





وأضافت أن : “أغلب الناس في حالة استرخاء مش لطيفة لا كمامات ولا إجراءات احترازية والوباء مش هينتظر كتير علشان يعلن عن نفسه و بضراوة، خلونا نفتكر العشرات والمئات من معارفنا اللي راحوا أو تعبوا جدا من تبعات كوڤيد ١٨ وتحوراته”.



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وأكدت أن اتجاه الدولة حالياً تطعيم كل المطلوب تطعيمهم من المواطنين ومن المتوقع و" قريبا جدا يكون دخول أي مصلحة حكومية كموظف أو كمواطن غالبا هيكون مرهون بتلقي التطعيم والجامعات كمان نفس الكلام مش هيكون مسموح للطالب تدخل الحرم من غير شهادة تطعيمك أو تسجيلك على الموقع".بدوره أشاد النائب حازم عويان عضو مجلس النواب باهتمام الحكومة بالمتابعة اليومية ، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا ان الدولة تبذل جهد كبير في التصدي لانتشار الفيروس لدرجه اننا وصلنا الي مرحلة جيدة .واضاف عضو مجلس النواب، انه علينا الحفاظ على ما وصلنا اليه ، ولكن أي تهاون في الإجراءات الاحترازية سيكون له عواقب وخيمة خاصة بعد حديث مستشار الرئيس للشؤون الصحية الدكتور عوض تاج الدين، حول إمكانية وجود تحورات لـ كورونا في مصر ، وبالتالي يجب ان يتم تشديد الرقابة.في سياق متصل، قال النائب الطاهر عبد الحميد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاعه يوميًا على نتائج تطعيم العاملين بالدولة رسالة واضحة، بوجوب التطعيم ونشره على أوسع نطاق بين المواطنين باعتباره سلاح فعال ضد فيروس كورونا.وأشاد عبد الحميد في تصريحات له، بدعوة وزيرة الصحة، لجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح، وذلك للعمل على تطعيم جميع عناصر قطاع التربية والتعليم المدرسين وأفراد الأمن والعمل قبل بدء الموسم الدراسي.كما أشار عضو إسكان النواب إلى العمل كذلك، على البدء في تطعيم العاملين بالشركات الحكومية الكبرى، مثل البترول والحديد والإسمنت والمجمعات الصناعية بالمدن الصناعية.واضاف النائب إن هذه الدعوة الشاملة للتطعيم، غرضها تعميم اللقاحات على النسبة الأكبر من المصريين، وبالخصوص في التجمعات مثل المدارس والمصالح الحكومية والوزارات والمؤسسات وغيرها، وذلك كإجراء احترازي قبل مجيء موجة رابعة من كورونا وفق بعض التقديرات مع حلول فصل الشتاء.وأفاد عضو مجلس النواب، إن مصر لم تتأخر في استيراد اللقاحات المختلفة، منذ شهور كما إنه تم تطعيم نحو 5 ملايين مواطن بما يؤكد أن عملية التطعيم تسير على قدم وساق وببذل كل الجهود.واختتم عضو البرلمان بأن مصر استطاعت وعبر إجراءات صحية واحترازية عالية ان تهزم الثلاث موجات السابقة من فيروس كورونا، وقادرة تماما على اقتلاع الجائحة من البلاد.