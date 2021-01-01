

ساعة Fitbit Sense تصل باللون الرمادي مع اشتراك 6 شهور بخدمة بريميوم ساعة Fitbit Sense تصل باللون الرمادي مع اشتراك 6 شهور بخدمة بريميوم

أعلنت شركة فيتبت عن إطلاق نسخة جديدة من ساعتها Fitbit Sense الأحدث باللون الرمادي أو الفضي القريب من لون الستانليس ستيل، لتوفر بذلك المزيد من الخيارات أمام المستخدمين.



تعتبر ساعات فيتبت من أكثر الساعات الذكية مزايا في السوق، لاسيما بالحدث عن تقنيات اللياقة البدنية والرياضة وتعقب الصحة، وتقول الشركة إن إطلاق اللون الجديد جاء مع انتشاره في العديد من الصناعات بما فيها الديكورات المنزلية والأزياء، حيث يمنح شعورًا بالراحة النفسية.



وستكون الساعة الجديدة من Fitbit Sense بلونها الرمادي متاحة للشراء مقابل نحو 380 دولارًا – 1,399 ريالًا أو درهمًا على معظم المتاجر الإلكترونية مثل أمازون ونون ولولو. وسيحصل أي مشتر على اشتراك لمدة 6 شهور في خدمة بريميوم مجانًا.