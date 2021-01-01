

أسوس تطلق هواتف ROG Phone 5S مع رام 18 جيجابايت وشاشة بتحديث 144 هرتز أسوس تطلق هواتف ROG Phone 5S مع رام 18 جيجابايت وشاشة بتحديث 144 هرتز

أعلنت شركة أسوس عن أحدث هواتفها الرائدة، ROG Phone 5S Pro و ROG Phone 5S، الموجهان لعشاق الألعاب مع أحدث المزايا المتاحة في السوق، بوجود أحدث معالجات كوالكوم وذاكرة رام بسعة عالية جدًا، فضلًا عن شاشات بمعدل تحديث يصل 144 هرتز.



يأتي الهاتفان مع تصميم أنيق من أسوس ونظام إضاءة حول الشعار لمنح المستخدمين تجربة ألعاب مميزة كما هو الحال مع أجهزة الحاسوب الخاصة بها والموجهة للاعبين، ويتسمان بشعار منقوش بطريقة رائعة على ظهر الهاتف يتوافق مع وجود الكاميرات الخلفية.



ويتمتع ROG Phone 5S Pro و ROG Phone 5S بتشابه كبير في المواصفات بعيدًا عن التصميم ومحتويات الصندوق عند الشراء.

قد يعجبك أيضا...

وسيعمل كلا الهاتفين مع واجهة مستخدم ROG UI من أسوس، وهي مبنية على نظام أندرويد 11 مثلما الحال مع أغلب الهواتف الرائدة.هاتف أسوس فون S5 برو – ROG Phone 5S Proيتمتع هاتف أسوس الأقوى بشاشة E4 AMOLED بدقة FHD+ وقياس 6.78 بوصة من إنتاج سامسونج، وتتميز بسرعة تحديث تصل 144 هرتز، وحساسية لمس تصل 300 هرتز. وتأتي محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus، وتدعم مستشعر البصمة.وسيوفر الهاتف لمستخدميه أحدث عتاد على مستوى المعالجة بوجود معالج كوالكوم Snapdragon 888+، يصاحبه ذاكرة رام بسعة تصل حتى 18 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل حتى 512 جيجابايت.ويضيف الهاتف كاميرا ثلاثية مع مستشعر سوني IMX686 بدقة 64 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، ومعه عدسة واسعة جدًا بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة بدقة 5 ميجابكسل ماكرو. ويوفر على الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.سيتوفر الهاتف مع بطارية بقدرة 6,000 ملي أمبير/ ساعة، مع تقنية الشحن السريع من أسوس HyperCharge بقوة 65 واط.مزايا أخرى:دعم ألوان ROG Vision Color PMOLED حول الشعار والتصميم.إضاءة RGB حول الشعار.دعم الجيل الخامس 5G.شريحتي اتصال.مكبرات صوتية مع دعم الصوت بتقنيتي GameFX و Dirac HD.دعم 4 ميكروفونات مع تقنية OZO لعزل الضجيج.دعم منفذ 3.5مم للسماعة.دعم بلوتوث 5.2.دعم تقنية NFC.دعم GPS مزدوج.سيتاح الهاتف بداية من تايوان بسعر 1,365 دولار لنسخة 18 جيجابايت رام و512 جيجابايت سعة تخزين، وسيتوفر باللون الأسود فقط. كما سيصل معه مروحة التبريد AeroActive Cooler 5 في الصندوق.هاتف أسوس فون 5S – ROG 5Sيتميز هذا الهاتف بوجود شاشة بنفس مواصفات نظيره السابق من حيث القياس وسرعة التحديث وحساسية اللمس، وكذلك الدقة، وتقنية HDR، وتدعم مستشعر البصمة، وهي محمية كذلك بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus.سيتاح الهاتف مع معالج Snapdragon 888+، ذاكرة رام 16 جيجابايت أو 18 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.يوفر الهاتف كاميرا ثلاثية بالخلف مثلما الحال مع سابقه، وذلك مع مستشعر سوني IMX686 بدقة 64 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، وعدسة واسعة جدًا بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. كما يوفر على الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.سيدعم الهاتف كذلك بطارية 6,000 ملي أمبير/ ساعة، وتقنية الشحن السريع HyperCharge بقوة 65 من أسوس.مزايا أخرى:دعم ألوان RGB illuminated ROG حول الشعار والتصميم.إضاءة RGB حول الشعار.دعم الجيل الخامس 5G.شريحتي اتصال.مكبرات صوتية مع دعم الصوت بتقنيتي GameFX و Dirac HD.دعم 4 ميكروفونات مع تقنية OZO لعزل الضجيج.دعم منفذ 3.5مم للسماعة.دعم بلوتوث 5.2.دعم تقنية NFC.دعم GPS مزدوج.سيتوفر الهاتف باللونين الأبيض والأسود وبسعر يبدأ من 1,077 دولار تقريبًا لنسخة 16 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين، وبسعر 1,220 دولار لنسخة 8 جيجابايت و512 جيجابايت سعة تخزين.