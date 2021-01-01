

إنتل تعلن رسميا عن علامتها التجارية لبطاقات الرسومات Intel Arc إنتل تعلن رسميا عن علامتها التجارية لبطاقات الرسومات Intel Arc

أعلنت الآن شركة Intel المتخصصة في تصنيع المعالجات عن علامتها التجارية لبطاقات الرسومات GPU تحت اسم Intel ARC، وهذه العلامة التجارية ستتضمن الأجهزة والبرمجيات الخاصة بوحدة معالجة الرسومات بالإضافة إلى أجيال متعددة من الأجهزة مع الجيل الأول استنادا إلى الهندسة المعمارية الدقيقة Xe HPG التي تمزج بين التقنيات المستخدمة سابقا من قبل الشركة حيث سيجلب تظليلا شبكيا وتظليلا متغير المعدل وترقية الفيديو وتتبع الأشعة وسيكون هناك أيضا بديل من Intel لأخذ العينات بدلا من الموجود في Nvidia وتقنية الدقة الفائقة AMD.



وعلاوة على ذلك فتم التأكيد على أن الجيل الأول من منتجات Intel Arc الذي يحمل الاسم الرمزي Alchemist سيوفر ألعابا عالية الأداء وتصويرا متميزا للغاية وتجارب سلسة في التأليف والتدفق وسيتميز بتتبع الأشعة المعتمد على الأجهزة (وهذه تقنية من المتوقع أن تتبنى تقنية NVIDIA للتعلم العميق) بالإضافة إلى أنها ستدعم أخذ عينات فائقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وستوفر دعم DirectX 12 Ultimate الكامل.



وفي النهاية أكدت شركة إنتل أنها ستصدر المزيد من المعلومات حول بطاقات الرسومات الجديدة القادمة من العلامة التجارية Intel Arc في وقت لاحق من عام 2021 لتخبرنا بمدى توفرها وأسعارها وأدائها، مع العلم أن أول بطاقة رسومات ستأتي تحت مسمى Alchemist وستصل بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2022 لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وبعد ذلك سيتم إطلاق أجيال جديدة مثل Battlemage وCelestial وDruid (وفقا لشركة Intel)، ويشاع أن بطاقات Alchemist ستكون قادرة على منافسة بطاقات Nvidia RTX 3070.