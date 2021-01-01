

مواصفات وأسعار هاتف Google Pixel 5a 5G مواصفات وأسعار هاتف Google Pixel 5a 5G

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة جوجل عن الهاتف Google Pixel 5a 5G مع مواصفات أكثر تقدما من الموجودة في الهاتف Pixel 4a الذي جاء في العام الماضي، حيث يضم معالجا أفضل يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية أفضل وبطارية أكبر ومواصفات أخرى ممتازة سنتعرف عليها في هذا المقال.



وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Google Pixel 5a 5G.



مواصفات الهاتف

الهاتف Pixel 5a 5G الجديد من جوجل مصمم حول شاشة OLED بحجم 6.34 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 3 بالإضافة إلى أنها تدعم خاصية Always-on display وتضم ثقبا صغيرا في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن هذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 12.2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والهاتف Google Pixel 5a 5G يدعم تحويل البكسل وخاصية Auto-HDR وبانوراما ويدعم أيضا تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.

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هذا الهاتف يأتي مع معالج من فئة Qualcomm Snapdragon 765G 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويعمل بنظام Android 11 بجانب أحدث واجهة مستخدم من جوجل (سيكون من أول الهواتف التي ستحصل على تحديث Android 12) كما أنه سيتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام.وعلاوة على ذلك فإن الهاتف Google Pixel 5a 5G يضم بطارية بسعة 4680 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 3.1 الأحدث)، بالإضافة إلى أنه يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف وحاصل على شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو وخاصية NFC.سعر الهاتف Google Pixel 5a 5Gسعر الهاتف Google Pixel 5a 5G يبلغ حوالي 449 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، مع العلم بأنه متوفر حاليا للطلب المسبق في الولايات المتحدة واليابان على أن تبدأ المبيعات الرسمية يوم 26 أغسطس.