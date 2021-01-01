مواصفات وأسعار هاتف Google Pixel 5a 5G

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة جوجل عن الهاتف Google Pixel 5a 5G مع مواصفات أكثر تقدما من الموجودة في الهاتف Pixel 4a الذي جاء في العام الماضي، حيث يضم معالجا أفضل يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية أفضل وبطارية أكبر ومواصفات أخرى ممتازة سنتعرف عليها في هذا المقال.
وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Google Pixel 5a 5G.
مواصفات الهاتف
الهاتف Pixel 5a 5G الجديد من جوجل مصمم حول شاشة OLED بحجم 6.34 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 3 بالإضافة إلى أنها تدعم خاصية Always-on display وتضم ثقبا صغيرا في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن هذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 12.2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والهاتف Google Pixel 5a 5G يدعم تحويل البكسل وخاصية Auto-HDR وبانوراما ويدعم أيضا تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.
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